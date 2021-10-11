人民网华盛顿10月9日电 （记者吴乐珺）当地时间8日晚，电影《我和我的父辈》在洛杉矶蒙特利公园市的AMC电影中心举行海外联动全家福首映礼，近200名当地华侨华人和留学生出席，共同感受中国人的血脉相连与精神传承，追溯先辈们努力拼搏的时代记忆。这是近两年来首部在全美院线上映的中国电影。

电影由《乘风》《诗》《鸭先知》《少年行》四个单元剧组成，通过“家与国”的视角描写几代父辈的奋斗经历，讲述中国人的血脉相连和精神传承，再现中国人努力拼搏的时代记忆。

电影引发了全场观众的强烈情感共鸣。观影结束后，全美中华青年联合会会长任向东在现场发言中表示，“这部电影强烈地唤醒了我对父亲、家乡和亲人的思念，激发出感恩和自豪的情怀。一般认为，国庆主旋律电影基本上采用宏大叙事的方式。但这部片子通过‘细小叙事’的方式展现了‘宏大叙事’般的气势和共鸣，带给海外华人和留学生带来极为强烈的情感震撼和慰藉。”洛杉矶当地百年侨团罗省台山宁阳会馆顾问伍尚齐表示：“内心的激情和澎湃的自豪感真的是难以用语言表达出来。我们在海外，对家国的情感特别强烈，感恩一代一代的父辈们对家庭、对国家无私和伟大的奉献。”

来自南加州大学的留学生张诗琳在观影后说，这部电影以家国时代为背景，每个故事都有丰沛的情感。 她表示：“在这人世间代代相传的，有爱国情怀，有理想心愿，有生活哲思，有对生命的思考和思考过后的热爱与投入。”亚洲电影节负责人Eileen Chen，洛杉矶当地Narval Films电影公司的制片人郁林俊、美国华人公共外交促进会的白冬梅、青年摄影师罗冰等在观影后表示，感谢华人影业为海外华人和留学生带来了这么一部充满温暖和治愈力量的电影。据负责该片在海外发行的华人影业工作洛杉矶办公室人员介绍，该片在全美各大城市的50多家AMC院线放映。

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