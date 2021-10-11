本报记者 荣 翌

不久前，建设中的俄罗斯最长自行车道试点路段开通，莫斯科州州长沃罗比约夫与1000余名骑行者一起进行了路段测试。这条从莫斯科到圣彼得堡的自行车道总里程超过1000公里，投资约200亿卢布（1美元约合72卢布），计划于2027年前完工。

按照自行车道线路设计规划，骑行爱好者从莫斯科出发，沿途将经过16座城市，可以饱览400多处人文与自然景点风光，在中途休息站品尝美食或是在沿线旅馆小憩，沿线露营区、避雨棚、餐点和自行车维修站一应俱全。为保障骑行安全，该路线80%是独立自行车道，在其余20%路程中，将通过保护性缓冲区与邻近的高速公路隔离。

《俄罗斯报》报道说，正在建设中的自行车道为非营利性项目，对骑行者全程免费。线路将带动沿线中小企业发展，咖啡馆、小型酒店、自行车用品和纪念品商店等将陆续出现。据悉，试点路段开通当天，一家小企业在现场售卖的茶饮小吃深受骑行者欢迎。

近年来，自行车出行在俄罗斯越来越受青睐。除了发展休闲旅游骑行，俄罗斯也鼓励把自行车作为日常绿色出行工具。9月下旬，“骑自行车上班”行动在莫斯科、圣彼得堡等多个城市举行。参与活动的人可以获取“能量积分”，领取赠品并享受购物优惠折扣。活动主办方认为，骑自行车出行拥有健康、环保、避免交通拥堵、节省交通成本等明显优势，值得提倡。

在莫斯科街头，随处可见共享自行车停靠点，骑着自行车的外卖送餐员穿梭于城市街道。2020年莫斯科共享自行车停靠点已达662个，今年将再建设67个新停靠点。据估计，今年莫斯科市民共享自行车骑行次数将超过600万次。

一项3000名俄罗斯民众参与的调查显示，超过70%的受访者支持在本市发展自行车基础设施。近八成支持者认为，这将对道路交通安全产生积极影响。同时，超过60%的人表示，如果相关基础设施进一步完善，将增加骑自行车出行的频次。

“自行车和电动滑板车越来越受欢迎，反映了微型交通快速发展的新趋势。”莫斯科道路交通管理中心副主任沙赫巴兹扬说，在疫情背景下，自行车成为保持社交距离的重要交通工具。目前，莫斯科已拥有超过300公里的自行车道，今年将再建80公里。莫斯科市政府官方消息称，今年上半年，莫斯科已经完成了69条自行车道翻新工程。

（本报莫斯科10月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月11日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)