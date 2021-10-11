新华社巴黎10月8日电 （记者邢建桥）经济合作与发展组织（经合组织）8日在巴黎宣布，136个国家和司法管辖区已同意进行国际税收制度改革，将从2023年起向大型跨国企业征收至少15%的企业税。

经合组织当天发表声明说，合计占全球国内生产总值90%以上的这些国家和司法管辖区同意实施双支柱国际税改方案，以应对经济数字化带来的税收挑战。

声明说，该方案的支柱一将确保规模最大、利润最丰厚的跨国企业利润和征税权在各国之间更公平地分配。新规则要求跨国公司在其经营活动所在国纳税，而不仅仅是在其总部所在地。支柱二是将全球最低企业税率设为15%。从2023年起，年收入超过7.5亿欧元（约合8.7亿美元）的公司都将适用这一税率。

声明说，该方案实施后，超过1250亿美元来自全球约100家大型跨国公司的利润将被重新分配给各国。这些公司无论在哪里经营和创造利润，都将公平纳税。

经合组织强调，该方案并非寻求消除税收竞争，而是对竞争施加多边商定的限制。经合组织秘书长马赛厄斯·科尔曼说，此次达成的协议是“多边主义的重大胜利，将确保国际税收制度适合数字化和全球化的世界经济”。

根据声明，经合组织的目标是在2022年签署一项多边公约，以便在2023年有效实施新的国际税收制度。

《 人民日报 》（ 2021年10月11日 17 版）

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