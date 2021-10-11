本报记者 于 洋

波兰政府近期宣布，计划在2036年底前关停贝乌哈图夫燃煤电厂，同时放弃开采该区域露天煤矿的计划。贝乌哈图夫燃煤电厂是欧洲最大的煤电厂之一，此次的关停计划是波兰提交给欧盟的“公正转型基金”申请的一部分，希望借此推进环保政策实施，实现能源转型。

波兰是欧洲最大的煤炭生产国之一，煤炭在其能源结构中占比近70%。近年来，随着欧盟“绿色新政”的实施，波兰面临越来越大的能源转型压力。

今年2月，波兰出台了面向2040年的波兰能源政策，将海上风电和核电确立为两大战略新兴产业，同时致力于提高天然气在能源结构中的比重。此外，政府宣布最晚在2040年全面停用燃煤锅炉，在2049年前停止所有煤矿作业，以逐步摆脱对煤炭资源的依赖。

波兰总统杜达4月宣布，计划到2040年将煤炭在能源结构中的占比降至11%。据统计，为实现这一目标，到2030年，欧盟和波兰需要通过各种机制拨款近580亿欧元；2021年至2040年，波兰能源转型投资或可高达3550亿欧元。为避免引发经济和社会问题，政府计划年内出台采矿业重组和国家公平转型政策。

与此同时，波兰在社会和民生领域积极推进节能改造。政府计划利用欧盟恢复基金，为民用住房更换节能的供暖和热水制备装置，并引入光伏面板等；制订“绿色智能通行”计划，购买清洁能源公交车或有轨电车，改造老旧公交系统，提升公共交通舒适度，鼓励民众绿色出行。同时，波兰积极引导社会投资，助力新能源和无碳技术等新领域发展，鼓励能源科技创新。

波兰经济学家奥尔洛夫斯基表示，能源转型的潮流不可逆转。波兰正面临煤炭资源枯竭、欧盟减碳标准趋严、青年人就业倾向改变等现实问题。降低煤炭资源在能源结构中的占比只是第一步，做好后续的资金投入与技术创新工作才是实现能源转型的关键。

（本报华沙10月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月11日 17 版）

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