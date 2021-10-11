本报记者 朱玥颖 杨文明

“中国科学院西双版纳热带植物园（简称版纳植物园）是世界上户外保存植物种数和向公众展示的植物类群数最多的植物园之一，拥有丰富的生物多样性，构成了开展昆虫生态学研究的绝佳环境。这里有良好的国际化氛围，我决定长期在这里工作和生活。”说起所从事的工作，中村彰宏的喜悦之情溢于言表。他对本报记者表示：“这是我正确的选择。”

版纳植物园地处云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇，这里是昆虫的天堂：萤火虫和蝴蝶在花园里翩翩起舞，各类昆虫在植物园里穿梭。2013年，来自日本的中村彰宏接受邀请，担任版纳植物园林冠生态研究组组长和研究员。在这里，他经常攀爬到林冠上研究昆虫。

因对中国生物多样性保护作出突出贡献，2019年，中村彰宏获得云南省外国专家“彩云奖”。“在版纳植物园，像我一样的外籍科研人员还有100多名，来自30多个国家。我们外国科研人员在中国拥有与中国同事同等的机会获得国家自然科学基金、中国科学院以及中国政府的研究资助。”中村彰宏说。目前他正与捷克、泰国、巴西等国的科学家合作开展国际研究项目，了解跨纬度和海拔的昆虫多样性，评估气候变化对全球昆虫多样性和生态系统功能的影响。

“我是中国生态文明建设的见证者。”他说，这些年，中国政府越来越重视生物多样性保护，“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，民众保护野生动物的意识不断提高。“中国政府愿意倾听科学家的声音，采取正确的措施保护生物多样性。”中村彰宏说，前段时间，云南一群野生亚洲象离开了传统栖息地向北迁移，中国政府以最低限度干预大象迁徙，避免了严重的人象冲突，这是中国保护生物多样性、进行科学管理的例证。

对于即将举办的《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议，中村彰宏充满期待：“生物多样性对人类健康和福祉至关重要，希望各国能在追求经济发展和保护生物多样性之间寻求最佳平衡，确立切实可行的目标，以阻止栖息地退化和生物多样性丧失。”

“昆虫是不可替代的‘生态系统服务者’，比如授粉、营养循环和害虫控制，而且在预测气候变化领域发挥重要作用。我们需要在世界各地收集昆虫信息，国际合作有利于生物多样性保护。”中村彰宏举例说，中国提前实现了“爱知目标”，这说明中国的生态文明建设取得重要成就。“中国为全球生物多样性保护积极贡献力量，是生物多样性保护的引领者。”

《 人民日报 》（ 2021年10月11日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)