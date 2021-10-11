人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议即将开幕

2021年10月11日05:28 | 来源：新华网
小字号

　　新华社昆明10月10日电（记者高敬）《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段会议将于10月11日至15日在云南昆明召开。COP15首场媒体通气会10日举行，介绍此次大会的相关情况。

　　记者从通气会上获悉，会议将于2021年10月11日至15日和2022年上半年分两阶段在昆明召开。第一阶段会议将以线上线下结合的方式召开，第二阶段将以线下会议方式召开。第一阶段会议要完成除“2020年后全球生物多样性框架”以外的各项议题审议，“2020年后全球生物多样性框架”要在第二阶段会议审议和决定。

　　联合国《生物多样性公约》秘书处新闻官刘思佳介绍，第一阶段会议将包括开幕式、高级别会议、生态文明论坛、闭幕式等活动。

　　她表示，2010年国际社会制定了2011至2020年全球生物多样性保护目标，即“爱知目标”。从全球看，“爱知目标”的20个行动目标，没有一条完全实现，仅有6个目标部分实现。国际社会对“2020年后全球生物多样性框架”寄予厚望。

　　中国环境科学研究院生态文明中心主任、研究员张惠远介绍，大会平行活动——生态文明论坛将于10月14日至15日召开，共设置基于自然解决方案的生态保护修复、青藏高原生态文明与生态安全等7个主题论坛。1800余名代表将参会，其中线下参会人员约1300人，线上参会约500人。

　　据了解，1993年，《生物多样性公约》正式生效。中国是最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一。截至目前，公约共有196个缔约方。缔约方大会是公约的最高议事和决策机制，每两年召开一次。

(责编：白宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部