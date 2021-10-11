新华社昆明10月10日电（记者高敬）《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）第一阶段会议将于10月11日至15日在云南昆明召开。COP15首场媒体通气会10日举行，介绍此次大会的相关情况。

记者从通气会上获悉，会议将于2021年10月11日至15日和2022年上半年分两阶段在昆明召开。第一阶段会议将以线上线下结合的方式召开，第二阶段将以线下会议方式召开。第一阶段会议要完成除“2020年后全球生物多样性框架”以外的各项议题审议，“2020年后全球生物多样性框架”要在第二阶段会议审议和决定。

联合国《生物多样性公约》秘书处新闻官刘思佳介绍，第一阶段会议将包括开幕式、高级别会议、生态文明论坛、闭幕式等活动。

她表示，2010年国际社会制定了2011至2020年全球生物多样性保护目标，即“爱知目标”。从全球看，“爱知目标”的20个行动目标，没有一条完全实现，仅有6个目标部分实现。国际社会对“2020年后全球生物多样性框架”寄予厚望。

中国环境科学研究院生态文明中心主任、研究员张惠远介绍，大会平行活动——生态文明论坛将于10月14日至15日召开，共设置基于自然解决方案的生态保护修复、青藏高原生态文明与生态安全等7个主题论坛。1800余名代表将参会，其中线下参会人员约1300人，线上参会约500人。

据了解，1993年，《生物多样性公约》正式生效。中国是最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一。截至目前，公约共有196个缔约方。缔约方大会是公约的最高议事和决策机制，每两年召开一次。

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