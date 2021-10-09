1950年，朝鲜战争爆发，以美国为首的西方国家对新生的中国展开贸易封锁。1951年，在剑桥大学知名经济学者琼·罗宾逊的推动下，服装商人杰克·佩里投入到对中国的贸易事业中。他们联络英国政商界人士参加1952年在莫斯科举行的世界经济大会，最终促成中英达成贸易协定。

中国国际贸易促进委员会秘书长冀朝鼎在英国时多次上门拜访佩里，还给杰克·佩里和儿子斯蒂芬·佩里讲述“愚公移山”的故事，冀告诉佩里父子，北京也有这样一群坚信中国可以复兴的“愚公”，这个故事打动了佩里父子。

1953年，佩里与15名英国公司代表组成代表团，应贸促会邀请访华，此访凿开了西方国家对华贸易的“冰层”，代表团也成为名副其实的“破冰者”，代表团与中国国家进出口总公司签署了金额3000万英镑的贸易协议，根据协议，中国将出口茶叶、菜籽油、丝绸等农副产品，而英国方面则将出口羊毛、金属、化学药品等非战略物资，并有意弱化处于管制品灰色地带的商品名称，这是对西方贸易封锁的巨大突破。

1953年，杰克·佩里和其他15名英国公司代表访问北京

翌年，由佩里牵头，48名英国商界人士访问中国，这是“英中贸易48家集团”的前身。1991年，该集团改名为“英国48家集团俱乐部”。多年以来，48家集团在改善中国与西方关系，尤其是中英关系方面作出了卓越贡献。

随着中国拉开改革开放的大幕，48家集团俱乐部和佩里父子与中国的联系更加紧密，他们相信中国会在世界舞台上越来越重要，见证改革开放后中国日新月异的变化。小佩里说，1978年改变了中国，也改变了世界,中国所取得的成就令世界刮目相看。

1993年，斯蒂芬·佩里接替父亲成为英国48家集团俱乐部主席，继承了父辈的“破冰者”精神和促进中英经贸交流的事业。在几十年的合作中，佩里父子与一代代中国共产党人结下深厚情谊，也对中国共产党有了深刻认识。小佩里认为，中国成功的关键，在于中国共产党领导下的中国政府能够打破旧思维，有效地进行规划、尝试，不惧艰险。

2018年10月16日，国家主席习近平在人民大会堂会见小佩里。习主席强调，中国人民永远不会忘记在那个艰难岁月为开拓中英经贸往来作出历史性贡献的老一辈友好人士，很高兴看到“破冰之旅”的精神正在世代传承，以四十八家集团俱乐部为代表的新一代“破冰者”，继续以满腔热情投入中英友好事业。同年12月18日，在庆祝改革开放40周年大会上，作为“中英友好的传承者、中英经贸人文交流的促进者”，佩里获颁中国改革友谊奖章。

2018年12月11日，斯蒂芬·佩里在中国驻英国大使馆举办的“光辉的历程”图片展上致辞

杰克·佩里开启“破冰之旅”时，中国在世界贸易中的份额还不到1%，新生的共和国不得不在艰难的国际环境中摸索对外贸易的渠道。半个多世纪以后，改革开放让中国经济搭上高速前进的列车，日益深度参与全球贸易体系，现已成为全球第二大经济体、第一大货物贸易国，在世界贸易中份额达11.5%。中国同英国、同世界的融合不断加深，也许不再需要“破冰”，但需要更多“桥梁”，连通中国与世界，增进彼此交流、合作和理解，为世界的繁荣发展提供更大动力。

(责编：徐祥丽、崔越)