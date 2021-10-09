从鸦片战争，英国用坚船利炮打开中国国门，到中日甲午战争再到《辛丑条约》签订，从破败的清政府到国民党执政时期，帝国主义列强逼迫旧中国签订大量不平等条约，强占中国领土并攫取诸如在中国驻扎军队、领事裁判权、控制中国海关和对外贸易、垄断中国金融和财政等一系列特权和利益，严重损害了中国独立、主权和利益。

随着1949年1月辽沈、淮海、平津三大战役的胜利，中国大部分地区即将解放。此时，摆在中国共产党领导人面前的一个亟待解决的问题，就是制定新中国的外交政策。

西柏坡，毛泽东接见米高扬为首的苏方代表团

1949年1月，毛泽东主席在同苏共中央政治局委员米高扬的会谈中，介绍了新中国的外交方针政策，即“打扫干净屋子再请客”。他说：“我们这个国家，如果形象地把它比作一个家庭来讲，它的屋内太脏了，柴草、垃圾、尘土、跳蚤、臭虫、虱子什么都有。解放后，我们必须认真清理整顿，等屋内打扫清洁、干净，有了秩序，陈设好了，再请客人进来。我们的真正朋友可以早点进屋子来，也可以帮助我们做点清理工作，但别的客人得等一等，暂时还不能让他们进门。”

“打扫干净屋子再请客”很快就在北平解放时得到了充分体现。毛泽东强调，入城仪式中人民解放军一定要穿过东交民巷。当时的东交民巷，是外国列强的“国中国”，被各个国家占领着。毛泽东比喻东交民巷是中国人脸上的疮疤，一定要彻底清理掉。

“打扫干净屋子再请客”的外交方针，表达了摆脱屈辱外交的决心，尤其是要废除帝国主义据以攫取在华特权的一切不平等条约。

1949年，在新中国正式建立时，中国共产党主持制定了临时宪法《中国人民政治协商会议共同纲领》，其中宣布：“中华人民共和国必须彻底取消帝国主义国家在中国的一切特权”以及“对于国民党政府与外国政府所订立的各项条约和协定，中华人民共和国中央政府应加以审查，按其内容，分别予以承认，或废除，或修改，或重订”。

为妥善处理旧约问题，周恩来总理兼外长批准外交部成立条约委员会（外交部条约法律司前身），具体负责审查旧政府对外缔结的条约。经审查，条约委员会一致认为，除了部分边界条款需另行处理外，没有一个条约或协定可以全部承认或值得加以修改而适用。

1950年1月6日，北京市军管会宣布公告，北京市内所有帝国主义军营一律收回，建筑全部征用。某些外国所谓的驻兵权必须取消，不平等条约不予承认，七日之内各使馆人员全部撤离。

中国的要求让美国“总领事”柯乐博给周总理写了一封信，称自《辛丑条约》签订以来，美国便享有在东交民巷的驻兵权，希望中国不要采取任何侵犯美国权力的行为。在交涉中，中国外交部直接予以严厉拒绝。

新中国政府废除了旧中国缔结的一切不平等条约和帝国主义在华特权，真正成为国际社会平等主体，开启了平等参与条约工作的新纪元。此后，新中国在平等互利基础上与朝鲜、苏联等国签订了第一批条约。

迄今，中国对外缔结两万余项双边条约，参加了500余项多边条约，覆盖各个领域，并创造性地提出解决香港、澳门回归涉及条约问题的方案。中国重信守约，通过缔结和参加条约维护国家和人民利益，深化国际友好合作，推动全球治理体系变革，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动构建人类命运共同体。

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