今天要讲的是一位“文艺青年”的故事。他热爱文学和哲学，喜欢写作，读过巴金、曹禺等中国作家的作品，更直言自己在与中国的接触中对这个“直接从中世纪步入电子与原子世纪”的民族着了迷。这位对中华民族着迷的“文青”就是曾以三种身份三次访华的法国前总统密特朗。

1961年，密特朗还是一名年轻的参议员。当时的中国正在积极探索符合国情的发展道路，但西方国家仍对年轻的中国抱有敌意。本就对亚洲事务感兴趣的密特朗主张承认中华人民共和国。那几年，好几位法国政界人士陆续访问北京，均对新中国留下了良好的印象。

1961年毛泽东会见密特朗

这年春天，密特朗第一次访问中国。毛泽东接见了他，还送给他一对中国织锦靠垫。在为期4周的访问期间，他游览了不少城市，看到了一个“充满魅力的今日中国”。后来他在专著《中国面临挑战》中写道：“毛泽东曾对他说，‘你知道，我们很有耐心。现在不承认我们？我们可以等上十年、三十年、一百年。中国还是中国，什么都不寻求。一百年后再忽视它可就不容易了！’”

二十年后的1981年，密特朗代表法国社会党再访中国。彼时法国总统大选正进行得如火如荼，密特朗作为候选人备受关注。密特朗表示，法国社会党领导人注意到中国及其领导人在世界舞台上的地位，法中两国友好合作将有助于维护世界和平与安全。邓小平也表示，“这次来访是我们两党多年来增进了解的结果，也是我们两党继续发展友谊的基础。”法国社会党成为西欧社会党中第一个同中共建立关系的政党。

1981年密特朗参观曲阜孔庙

参观山东曲阜孔庙时，摄影师为密特朗拍了一张坐在龙柱边的照片。照片的名字起得很有意思：倾听龙的声音。回国后不到3个月，密特朗就当选为法国总统。

1983年，已经身为法国总统的密特朗第三次访问中国。在这次访问期间，中法签订了合建大亚湾核电站合同。

1983年5月5日，邓小平在人民大会堂会见密特朗总统

密特朗在讲话中说，“1961年我以私人身份第一次访华，1981年我代表法国社会党访华，这次我作为总统，代表法兰西共和国访问贵国。这三次访华，我的地位虽然变了，但是我对中国的感情始终没有改变”，“我们两国都拒绝接受国与国、人与人之间的强权政治。我们都认为，每个国家都享有和平自由生活的权利，都享有自己的独立和安全不受别国威胁的权利”。

(责编：徐祥丽、崔越)