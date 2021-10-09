“新加坡国父”李光耀是罕有的与几代中国领导人都有过会面的国际政治家。自1976年首次率团访华，此后39年间，李光耀总会定期到访中国，从毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛到习近平，李光耀都曾与他们会谈和交流，为促进中新高层接触、建立政治互信与推进两国经贸合作作出了重大贡献。2018年12月18日，党中央、国务院授予李光耀中国改革友谊奖章。习近平主席也曾表示，李光耀先生是中国人民的老朋友，是中新关系的奠基人、开拓者、推动者。李光耀先生同中国老一辈领导人共同确立了中新关系发展方向，为增进两国人民友谊、开拓两国合作作出了重要贡献。

中国改革友谊奖章

1976年5月13日，李光耀女儿玮玲（左）用她的电影摄像机捕捉李光耀一行访问中国长城的情景

由于与中国的独特渊源，李光耀1990年末卸任总理后，成为国际媒体和论坛讲座中向国际世界解析中国的专家。美国前副总统戈尔就认为要听有关中国的看法，必须要问李光耀。他说，李光耀认识北京领导人，是一位“起着关键性作用的人物。”

那李光耀看中国，有什么独到之处呢？2013年，《李光耀观天下》（One Man“s View of the World）面世。在这部他的最新著作中，浓缩了他对于国际局势的诸多看法，其中有很大的篇幅谈及他对中国的认识。

他了解到中国的不同。在书中，他写道：“5000年来，中国人一直认为，只有中央强大，国家才能安全；中央软弱则意味着混乱和动荡。每个中国人都理解这一点，这也是中国人的根本原则。西方一些人希望中国变成西方传统意义上的民主国家，但这不会发生。中国是一个有着13亿人口的巨大国家，文化和历史都与西方不同，中国有自己的方式。”

在同一本书中，他请读者换位思考理解中国的感受：“我认为，中国迟早会阻止美国在其东部沿海地区的间谍活动。目前，美国能够来到距离中国海岸仅12海里的海域观察。反过来思考，如果中国的海军、空军，包括其航空母舰如此靠近美国海岸，美国人将会无法忍受，也绝不允许。因此，你们可以想象中国人的感受。”

当“中国威胁论”甚嚣尘上时，李光耀选择为中国说一些公允的话。他问“印度每年取得8%到9%的快速经济成长，为何不仅没引起世界的忧虑，美国、日本和西欧国家反而热衷到印度投资以协助另一个重量级国家发展？为何以同样速度和平崛起的中国，却引来西方的忧虑？”

闻一知十。李光耀对中国的独特观察不在于赞美也不在于批评，而在于他对中国实在的了解和难得的公正。李光耀从来没有过多地夸赞中国，但成为了中国人民珍视的朋友，因为理解不一定是赞美，理解本身就有自己的意义。

这让人想起李光耀与邓小平首次会面的一个小故事：1978年11月12日，邓小平应邀访问新加坡。会见前，李光耀想到此前访华时曾经看到过人民大会堂里摆放着痰盂，所以特地安排放置一个痰盂在邓小平的座位旁。李光耀还了解到邓小平有抽烟的习惯，因此虽然新加坡总统府有规定，空调房间里严禁抽烟，但还是特地在显眼的地方为邓小平摆放了烟灰缸。晚餐时，李光耀请邓小平尽管抽烟。但整个晚上邓小平既没有抽烟，也没有用痰盂。因为邓小平也看过报道，知道李光耀对烟味敏感。

1978年11月，邓小平应邀访问新加坡，在机场与新加坡总理李光耀亲切握手

在中新交往的数十年岁月里，不乏壮丽的诗篇和丰硕的成果，这个故事的确显得相对平淡。但恰恰是这个故事，蕴藏着中新交往的底色：彼此了解与相互尊重。人与人相交的关键在此，国与国相交的秘诀也在此。新加坡共和国缔造者李光耀成为“中国人民的老朋友”的魅力正在于此：了解中国、尊重中国。

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