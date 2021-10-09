2005年8月24日下午，中国人民对外友好协会办公楼门前，时隔3年再次相见的聂力和加藤美穗子如姐妹般紧紧拥抱在一起，亲热地相互问候，又手牵手地走进会客厅。

但这对“亲姐妹”实际上没有任何血缘关系，她们的故事要从聂力的父亲——聂荣臻元帅讲起。

聂力（右）向美穗子赠送书法作品

1940年8月，八路军在华北地区发动百团大战，正太铁路上日军在华北的主要燃料基地井陉煤矿成为一片火海，年幼的美穗子和妹妹扑在死去的母亲身上绝望地哭喊，八路军战士发现了这对小姐妹，在聂司令“孩子没有罪，将她们送到指挥所”的指示下，她们被护送到位于红河漕村的前线指挥所。聂司令说“孩子是无辜的。应该让所有人明白，敌人虽然残忍地杀害了我们无数的同胞和儿童，但我们决不能伤害日本人民和他们的后代。”在指挥所的日子里，美穗子常常用小手拽着聂司令的裤腿，走到哪里跟到哪里，聂司令亲手给她喂稀饭、削雪花梨吃，还指示军区医生为她们治伤，对待美穗子姐妹就如同父亲一般。

但前线战事激烈，出于安全考虑，聂司令无法继续收养小姐妹，而且她们与战争无关，理应让她们安全回到自己国家。于是聂司令指示将美穗子和妹妹送回日本军营，临行前一天，聂司令拉着美穗子的手温存地说：“好娃娃，想家吗？来！照个相，明天送你们回去。”时任《抗敌报》副社长沙飞敏锐地抓住机会，留下了这张宝贵的照片。

聂司令和年幼的加藤美穗子

次日清晨，聂司令起得很早，他修书一封斥责日寇罪行，并要求保护和哺养两个孩子：“日阀横暴，侵我中华，战争延绵于兹四年矣。中日两国人民死伤残废者不知凡几，辗转流离者，又不知凡几。此种惨痛事件，其责任应完全由日阀负之。 ”接着话锋一转，介绍了两个小女孩的情况，希望能让她们回到亲人身边，免受战火摧残，最后，聂司令义正词严地写道：“我八路军本国际主义之精神，至仁至义，有始有终，必当为中华民族之生存与人类之永久和平而奋斗到底。”

随后，在民兵和战士的护送下，美穗子和妹妹被送到仍在交战中的石家庄日本军营，遗憾的是，不满周岁的妹妹后来在石家庄的日军医院夭折，而姐姐美穗子安全回到日本。由于美穗子当时还小，对这些经历并不熟悉，回到日本后由亲戚照顾，也没人知道发生在她身上的这段经历。但她回国后，常常向外祖母讲起自己‘吃梨’和‘坐挑筐’等事情。

聂荣臻送回美穗子

直到1980年5月，人民日报发表了时任解放军报社副社长姚远方的文章《日本小姑娘，你在哪里？》，大家才知道聂帅救助收养两个日本孤儿的事迹，次日日本《读卖新闻》在头版头条刊载了《兴子姐妹你们在哪里？聂荣臻将军四十年后呼唤从战火中救出的孤儿》一文，中国元帅人道主义援助战争孤儿的故事震动整个日本。在日本友好人士的全力寻找下，不出一个星期便在日本九州找到了聂帅登报寻找的“兴子”，她本名加藤美穗子，此时的美穗子已经成家，她和丈夫经营一家杂货铺，生养了3个孩子。

同年7月10日，43岁的美穗子跟随日本友好访问团重回中国，美穗子万万没有想到她在北京机场受到了“国家元首般的欢迎”，“欢迎你回到第二故乡，希望以回家的心情访问”，解放军报社副社长姚远方在机场迎接时向她致意。聂帅的女儿聂力轻轻抚摸着美穗子的肩膀说，“见到你很高兴，我父亲一直等着你的来访。送给你我家里盛开的玫瑰和菖蒲。”听完这番话，美穗子百感交集，扑到聂力的怀里泣不成声。

7月14日，在人民大会堂新疆厅，聂帅与美穗子在分别整整40年后重逢，二人重聚如父女相认，场面感人。聂帅对美穗子说：“中日两国是一衣带水的邻国，没有理由不友好。发展中日人民友谊是十分有意义的事情，只有加强中日两国人民之间的往来，才能加深两国人民的感情和友谊。我们两国人民要世世代代友好下去。”

聂荣臻元帅与美穗子再次相见

自那以后，美穗子作为中日友好的特殊使者于1986年、2002年多次重回中国，致力于增进两国国民间的友好感情，她不但与聂力将军结下姐妹深情，她的家乡日本宫崎县都城市还与聂帅家乡四川省江津市结为了友好城市。

美穗子的故事只是日本侵华战争遗孤的一个缩影，1945年8月，在苏联红军的强势进攻下，节节败退的日本关东军企图利用27万日本开拓团抵御进攻。投降前夕，日军在内部停战报告冷酷地要求除伤兵人员外， “余者皆不准回国。”就这样，到1950年，日本仍有五万余人滞留在中国东北地区，这其中就包括大批遭遗弃的战争遗孤，他们大多生于日本平民家庭。善良的中国百姓向这些可怜的孤儿伸出援助之手，将其抚养长大并供他们读书。到上世纪八十年代，随着中国经济的发展和中日两国关系的改善，这些战争遗孤开始陆续归国寻亲。在此过程中，中国的大国胸襟、聂帅和其他中国养父母的善良品性和崇高品格都令世人动容。

(责编：徐祥丽、崔越)