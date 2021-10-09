2018年初，一本名为《我看中国新时代》的著作在德国出版，随即引发广泛关注和热烈反响，首版7000册图书很快售罄，出版社只得再版加印。2019年8月，在中国人民即将迎来新中国成立70周年之际，《我看中国新时代》中文版在中国发行并受到专家学者的高度评价。

埃贡·克伦茨

《我看中国新时代》的作者是埃贡·克伦茨，前民主德国统一社会党总书记、国务委员会主席。克伦茨同中国渊源颇深，他曾参与推动民主德国同中国关系正常化的工作。自上世纪80年代末起，克伦茨9次到访中国，目睹了中国改革开放三十多年来的发展巨变。他长期关注、支持中国的改革、发展和建设，积极致力于向世界介绍真实的中国，是中国人民的老朋友和好朋友。

作为民主德国最后一任党和国家领导人，克伦茨经历了“柏林墙倒塌”的历史时刻，是世界社会主义运动潮起潮落的见证者。两德统一后，克伦茨对民主德国社会主义建设的失败进行了深入反思，中国特色社会主义事业的全方位高速发展让他深感震撼。中国共产党召开第十九次全国代表大会期间，克伦茨正在北京访问，习近平总书记所作的十九大报告让他备受触动。

克伦茨认为，在当今动荡不安的世界，中国稳步有序地解决社会问题并推动构建人类命运共同体，为世界各国树立了榜样，也为维护世界和平与稳定不断注入强大动力。但是包括德国媒体在内的西方媒体却固守欧洲中心论和意识形态偏见，他们关于中国的报道往往充满错误与谎言，这让克伦茨倍感失望。

深厚的友华情谊和独特的政治生涯，促使克伦茨撰写了《我看中国新时代》一书。克伦茨在书中结合他多次访华期间的所见所闻，从基础设施、科技创新、城乡发展、环境保护等多个角度，全景式展现了中国政治、经济和社会的发展进步，向世界介绍中国共产党十九大和新时代中国发展蓝图，希望告诉德国和西方世界民众什么是真实的中国特色社会主义。

克伦茨告诉读者，中国的社会主义意味着“所有人能够过更好的生活”。当克伦茨1989年访华时，他看到中国民众衣着款式、颜色单一，马路上满是骑自行车的人群。而在此之后，克伦茨的每次中国之行都能让他感受到“所到之处，满目清新”。中国的城市充满“生机勃勃的生活气息，呵护细致的绿色植被，产品琳琅满目的购物中心和名胜古迹”，中国的乡村里“举目所及都是绿色植被，每户人家都住着漂亮的独栋小楼，楼顶安装着太阳能电池板”，中国的港口中“到处是码头起重机和集装箱、船只和栈桥码头、油轮和路轨”，中国的高速公路“非常平坦，没有令人讨厌的维修工地，没有封锁路段”。

《我看中国新时代》出版座谈会在京举行

一些西方左翼人士对中国的改革开放存在误解，认为这是偏离了社会主义路线。对此，克伦茨在书中做出了明确回应。他强调中国特色社会主义道路是“一条适合于中国的社会主义道路”，他运用马克思和恩格斯的理论，论证了中国的发展模式和现行政策符合马克思主义的精神实质，他写道，“我坚信，对社会发展及其相互关联作出具体分析的三卷本《资本论》，其逻辑说到底还是赞成这条中国道路的”，“在有效利用市场法则和相应的资本主义方法方面，只要其结果是为了人民的福祉，我不认为这是回归资本主义”。

中国特色社会主义是世界社会主义的重要组成部分，克伦茨在书中赞扬了中国特色社会主义的重大世界意义。克伦茨写道，“过于草率地断言社会政治大变革已经定局、资本主义已经最终统治整个世界、马克思主义已经死亡、社会主义已被最终战胜，显然是忽视了中华人民共和国的存在”，“中国给予社会主义思想以新的鼓舞”。中国特色社会主义道路为发展中国家实现自主发展提供了全新选择，“中国可能成为教科书，吸引亚洲、非洲和拉丁美洲其他国家进行思考，究竟应该怎样塑造本国的今日和未来”，中国的“一带一路”倡议“可以取代目前处于主宰地位的新自由主义全球化模式”。

《我看中国新时代》一书闪耀着克伦茨对中国特色社会主义的期盼，他用德国式的理性笔触和哲学思索，记录中国特色社会主义新时代的伟大实践，为外界“读懂中国”打开了一扇明亮的窗户。当红星的光芒已在欧罗巴大陆逐渐黯淡，社会主义的红旗在世界的东方屹立不倒。历史没有终结，也不会终结。正如克伦茨在接受采访时所说，“中国在，社会主义就在！”。

(责编：徐祥丽、崔越)