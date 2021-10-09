1980年6月，时任全国人大常委会副委员长邓颖超率全国人大代表团访问法国和总部位于法国斯特拉斯堡的欧洲议会。这是一场推迟了六十年的约会。周总理生前曾经说过，有机会真想到法国去重温一下当年生活学习的情景，这个愿望，只能由邓颖超来代替实现了。

法国对邓颖超的来访极为重视，总统德斯坦在爱丽舍宫亲切会见邓颖超。国民议会议长戴尔马举行了隆重欢迎仪式，热情地说，“我们都知道，您不仅是全国人大常委会副委员长，而且是周恩来总理的夫人。周恩来总理的品格和才能在法国是众所周知的。而您对他的工作帮助很大，表现了作为他妻子的突出优点。”邓颖超对中法友谊予以高度评价。她说，“法国是周恩来同志和现在我国领导人邓小平、聂荣臻等同志青年时期学习和工作过的地方，是他们在追求真理的道路上得到过许多启发的国家，他们对法国和法国人民怀有深厚的感情。中国人民和法国人民过去在反法西斯战争中曾并肩战斗，今天为了维护世界和平，我们两国人民也会同样地密切合作。”

邓颖超还出席了巴黎市长希拉克（即后来的法国总统）举行的欢迎酒会。希拉克说，“和中国保持良好关系是法国外交政策的重要因素。一个强大繁荣的中国对欧洲是重要的。在当今存在的令人不安的紧张形势下，我们完全赞同加强欧洲与中国以及法国与中国之间的经济、技术与文化关系。”邓颖超完全赞同希拉克的意见，她说，“我们也希望有一个强大和联合的欧洲，希望欧洲在世界上起更大的作用。”邓颖超对欧洲议会的访问，则是全国人大首次派团访问欧洲议会。欧洲议会议长韦伊夫人对她表示，只有中国和欧共体在世界上占有它们应有的地位，国际关系的平衡才能得到保证。

从个人感情上讲，邓颖超的法国之行，是推迟了六十年的约会。1920年，周恩来赴法国留学，邓颖超留在国内进行革命活动，没能去法国留学，但周恩来对她的思念日甚一日。1923年某天，邓颖超收到周恩来从法国寄来的挑明恋情的一张明信片。在这张印有卡尔·李卜克内西和罗莎·卢森堡画像的明信片上，周恩来写道：“希望我们两个人将来，也像他们两个人一样，一同上断头台……”之后，周恩来在法国向她寄发了数百封情书，邓颖超的回信也是周恩来在异国他乡艰苦环境下的精神支柱之一。

周恩来与邓颖超结婚照

邓颖超在法国的一项重要活动就是参观周恩来在法国革命活动的旧址。邓颖超来到巴黎戈德弗鲁瓦街17号周恩来租用的小旅馆。门前墙上是周恩来纪念牌，上面嵌刻着邓小平题写的“周恩来”三个大字，这块纪念牌是1979年在法国政府倡仪下由巴黎市政府建立的。

邓颖超沿着狭窄的盘旋楼梯拾级而上，在旅馆三层步入16号房间，这里是周恩来居住工作的地方，房间很小，只有4.5平方米，放一张单人铁床和一把椅子。邓颖超在斗室窗前眺望巴黎，凝神沉思良久，又在小床上坐了一会儿，对随行人员说，“过去，党的旅欧支部在这里开会，有的人就坐在地上，当时恩来工作、生活特别艰苦，他夜以继日地紧张工作，常常只靠白水、面包度日。”

在间歇时间，邓颖超提出不乘车在街上散散步，并走进一家名为“皮革工人之家”的小餐馆。陪同代表团活动的外交人员向女店主说明来意，并介绍说邓颖超是已故周总理的夫人。店主十分惊喜，向邓颖超献了一束亲手采摘的鲜花。邓颖超亲切地同店主交谈，还赠送了中国工艺品小瓷盘作为纪念。如今，店主的儿子仍精心保存着邓颖超赠送的纪念品和当时的照片，每次碰到前来用餐的中国人，他总是动情地讲述这个难忘的故事。

老年邓颖超工作照

西花厅的海棠树静静伫立，见证了周总理和邓颖超的更多故事。朴素、鲜明、热情，是海棠花的特质，也是邓妈妈的品格。“春天过后不是秋，何必为年龄发愁，你的生命要与人民的事业结合起来，白发就上不了你的头”，这是邓颖超喜爱的诗句，也是她作为一位老共产党员晚年精神风貌的生动写照。

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