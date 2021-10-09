青山叠翠映流水，溪水连绵涵树色。走进浙江省安吉县天荒坪镇余村，在余村的“两山会址公园”入口伫立着一座高大的“两山”纪念碑，碑上刻有“金山银山就是绿水青山”的“两山”理论。作为“两山”理念诞生地，安吉县这位“生态转型模范生”除了吸引了大量的中外游客，还吸引了一位特殊的“体验者”——王慕林。这位来自埃及的网红以“店小二”的身份成为了第一家农家乐春林山庄的体验者，更是余村“两山论”成功实践的见证者。

王慕林在余村

自从来到中国，王慕林始终对中国的绿水青山情有独钟。在浙江安吉县余村，他用自己的镜头讲解着余村的发展历史、风土人情、饮食习惯、绿水青山、人文风貌等，他流利的普通话中充满了对这片土地诚挚的热爱，他不仅讲述了这里村民的生活状态，而且在讲解到中国农家乐时候，他把中国菜说得活灵活现，还自己身体力行当了一回店小二，让每一个看到视频的人就都有冲动去看看中国的大好河山，体味这世外桃源的优美生活，点赞这份跨越国界的中国情缘。

这里宛若桃源般的青山绿水蓝天，让人很难想象它20年前曾满目疮痍、烟尘漫天。上世纪90年代，“采石经济”在余村一带兴起，依靠山里优质的石灰岩等资源，矿山成为大家眼中的“金山银山”。当年，在近2000平方公里的县域内就有200多家矿山企业，也就是说，不到8平方公里就有一家。靠着“开山卖石头”，村民们看似富了起来，但环境和生态却从此“致贫”，矿石的开采挖空了山、染黑了水、污浊了空气。面对日益恶化的生态环境和时不时的矿山事故，余村人意识到经济的转型势在必行，然而污染企业如何关停，生态之路怎么走好，村民收入能否保住，这些问题又使他们陷入了彷徨和犹豫。

2005年8月15日，时任浙江省委书记的习近平来到处于转型中的余村考察调研，得知村里正在关停矿山，恢复绿水青山时，坚定地鼓励村民们说，“你们下决心关停矿山就是高明之举，我们过去讲既要绿水青山，又要金山银山，其实，绿水青山就是金山银山!”“两山”理念就此起步，一条绿色发展之路已然铺陈眼前。

“两山”纪念碑

在“两山论”的指导引领下，余村人下定决心封山护水，重新调整发展规划，依托“竹海”资源优势，发展生态休闲旅游，开农家乐、民宿，办漂流，不但实现了经济的高质量发展，而且实现了生态兴、产业兴、百姓富，成为全国闻名的全面小康建设示范村、美丽乡村示范村。余村从全县有名的污染严重村到集“两山”会址公园、矿山遗址花园、乡村游憩乐园、中药养生种园和慢行绿道竹园为一体的文旅产业园，余村产业经历了从农业到矿山和水泥加工业、竹制品加工业再到文旅产业的跨越，“绿水青山”向“金山银山”转化通道不断拓宽，村集体经济和村民收入节节攀升。

而“两山论”也正是从这里出发，继续对我国生态文明建设产生广泛而深远的影响。16年过去了，“绿水青山就是金山银山”，作为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，这句经典论述早已成为中国人民耳熟能详的金句融入了中华大地的每一份绿意之中。面对新形势、新任务、新要求，特别是在“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”新理念的指导下，开展生态文明建设理论实践，探索绿色发展新路径，坚定不移地践行“两山论”是我们的时代使命，是在新时代书写的一篇绿色传奇。

从“矿山”到“青山”，从“卖石头”到“卖风景”，我们见证了余村的改革变迁，余村见证了“两山”理论的诞生和发展。如今，无论是络绎不绝的游客，还是王慕林这样来自世界各地的国际友人的点赞，如今的余村正以自身的发展实践，成为生动诠释“两山论”的典型样本，实现了经济发展与生态保护的双赢。

(责编：徐祥丽、崔越)