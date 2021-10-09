60多年前，古巴人民在菲德尔·卡斯特罗的领导下，通过艰苦卓绝的斗争终于推翻了当时古巴的反动独裁统治，取得了革命的胜利。相似的经历让这份胜利的喜悦感染了中国人民，大家都为之欢欣鼓舞，并以各种方式声援支持古巴人民的正义斗争。在两国人民一片热烈友好的氛围中，1959年7月古巴革命领导人之一劳尔·卡斯特罗提出，希望中国能够派出重要的干部去领导新华社驻古巴分社，把分社作为非正式的中国官方代表机构，待时机成熟后再寻求建立外交关系。中方对此非常重视，派出时任上海市政府秘书长曾涛出任新华社驻哈瓦那分社社长。

革命胜利后的古巴并不太平，她面临着来自外部国家，尤其是“近邻”美国的巨大压力。1960年8月28日，在美国操纵下，第七次美洲国家外长会议通过了一项攻击古巴革命、干涉古巴内政的《圣约瑟宣言》，激起古巴人民的极大愤慨。

1960年9月2日，哈瓦那举行百万人参加的古巴人民全国大会，卡斯特罗在会上发表讲话，表达了古巴人民誓死捍卫民族独立和国家主权、坚持本国革命事业的坚强决心，驳斥《圣约瑟宣言》对苏联和中国的诬蔑，同时感谢中国等国对古巴的无私援助。

卡斯特罗振臂高呼，宣布中古建交

卡斯特罗高声询问与会者：“古巴革命政府愿提请古巴人民考虑，是否同意同中华人民共和国建立外交关系？”会场上百万人举起双手，大声回答：“同意！同意！”。这时卡斯特罗宣布：“中国代表已经在这里了！”他走到坐在前排的新华社驻哈瓦那分社社长曾涛身边，拉着他的手高高举起，大声宣布：“从现在起，断绝同蒋介石傀儡政权的‘外交关系’。”广场上顿时掌声雷动，同声呼喊：“中国！中国！”大会通过了著名的《哈瓦那宣言》。9月8日，中方指派曾涛为中国政府代表，与古巴政府商谈两国建交问题，很快达成协议。1960年9月28日，双方同时发表经两国政府批准的建交公报。古巴成为第一个与新中国建交的拉美和加勒比国家。

从1949年10月1日诞生起，新中国一直积极寻求同拉美国家建立外交关系。但由于美国的阻挠，官方建交渠道始终不畅。在这一背景下，周总理提出“开展人民外交”的基本方针，发展民间友好关系，这些努力终于在哈瓦那广场百万人的见证下开花结果。中古建交就如星星之火，在这片富饶热情的土地上燃成燎原之势，开启了中国同拉美和加勒比地区关系的新纪元。经过二十年耕耘，智利、秘鲁、墨西哥、阿根廷先后与中国建交，中拉关系迎来了建交高潮。

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