她是俄罗斯中国友好协会第一副主席。从青丝袅袅到暮雪苍苍，她热爱中国的心从未改变，至今仍在为中俄友谊努力工作。新中国成立七十周年之际，国家主席习近平签署主席令，授予她友谊勋章，她也成为继俄罗斯总统普京之后第二位获此殊荣的俄罗斯人。她就是加林娜·库利科娃。

习近平主席向“友谊勋章”获得者加林娜·维尼阿米诺夫娜·库利科娃颁授勋章

新中国成立的消息使当时年仅14岁的库利科娃对这个新生大国产生了浓厚兴趣。怀揣着了解中国的愿望，库利科娃考入莫斯科国际关系学院学习汉语。上大二时，北京市实验话剧团和广东民族乐团到苏联演出，库利科娃为演出团队担任翻译。几个月下来，库利科娃与年龄相仿的中国青年演员结下了深厚友谊。“那些年轻人活泼开朗，积极向上，每天都在努力工作和学习。当时我就坚信，中国是一个有着光明未来的国家。”库利科娃回忆道。

从1957年参与创建苏中友好协会（俄罗斯中国友好协会前身）、1960年至1963年在苏中友好协会工作、1965年担任前苏联对外友好与文化联络协会联合会东方社会主义国家部主任，并同时担任苏中友好协会中央管理局执行秘书、1989年当选为苏中友好协会第一副主席，库利科娃毕生致力于推动两国友好合作，始终奔走在民间外交第一线。库利科娃2012年12月发表著作《俄罗斯和中国：民间外交》，以俄中友好协会的活动为历史依据，用大量详实的图文资料真实记录了中俄两国人民70年的友好交往历史。书中不仅介绍了为中俄友谊做出突出贡献的前辈们，包括前苏联援华专家组组长阿尔希波夫、俄罗斯著名汉学家安德列耶夫等专家学者，也有对21世纪以来为中俄友好交往积极奉献的中俄友好人士的记录。“我要记录下那些曾经一起共事的两国朋友，那些像天上星辰一样闪光的人们。”

关于库利科娃，有一个关于“一辈子”的著名故事。库利科娃此前接受记者采访时说：“2012年，时任中国国务院副总理李克强访问俄罗斯，会见了俄中友协的代表。他当时问我从事俄中友好事业多久了？我说我已经做了一辈子。他问我是如何做到的？我说，我从小学就对中国文化感兴趣了，16岁就考上了大学学习汉语。我60年代进入友协，但在这之前就已经参与其中的活动。”

转眼间多年过去，库利科娃仍然在友协第一副主席的岗位上兢兢业业地工作，她没有对“一辈子”承诺食言。

2012年4月26日，刚刚抵达俄罗斯访问的中国国务院副总理李克强（时任）在下榻的饭店会见来自中俄两国学术、教育、文化、科技等领域的友好人士代表，与他们亲切交流

当得知自己获得“友谊勋章”时，库利科娃谦虚地表示，勋章授予的不仅仅是她个人。库利科娃说：“最开始（知道获奖）的感受，首先是无法言说的感谢和深深的骄傲，紧随其后则是沉甸甸的责任感。这是来自中国的最高荣誉，但它并不是对我一个人的认可，是对我工作了六十二年的俄中友协的认可，是对成千上万的我的同事们的认可。是他们奉献了自己，日复一日浇筑了俄中友好的事业。他们很多人已经不在了，而我的任务是要把接力棒传给青年一代，让这份事业一直继续下去。”

如今，年近90的库利科娃仍在为俄中友协的工作忙碌着。有人问她，要为俄中民间外交工作多久？库利科娃抚摸着勋章说：“我要工作100年，才对得起这枚沉甸甸的勋章！”

俄中友好协会第一副主席加林娜·库利科娃

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