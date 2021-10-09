新华社惠灵顿10月9日电（记者卢怀谦 郭磊）第27届亚太经合组织（APEC）成员中小企业部长视频会议9日在这里举行。会议承诺将继续为中小企业纾困，以抗击新冠疫情带来的负面影响，促进经济复苏。

此次会议由2021年亚太经合组织轮值主席新西兰主持。会议主题是“中小企业在新冠疫情世界中的韧性”。

2021年亚太经合组织中小企业部长会议主席、新西兰小企业部长斯图尔特·纳什在开幕词中指出，中小微企业的数量占APEC地区企业数量的97%以上，雇佣了60%以上的劳动力，占大多数经济体经济增长的40%至60%。中小企业在疫情中的生存和恢复能力对于可持续的经济复苏和保持社区凝聚力至关重要。

纳什说，各经济体需要采取有力行动，促进中小微企业和初创企业的发展，通过促进开放且包容的贸易和投资环境来确保这些企业进入国际市场和供应链。

会后发布的新闻公报说，与会各方一致认为，随着APEC地区进入疫情应对和经济恢复的下一阶段，各方将继续通过纾困计划满足企业的需求，为小企业参与创新性的、环保可持续的实践和活动创造有利环境。各方将通过数字化、包容性增长和保障企业福祉等措施增强亚太地区小型企业的弹性。

公报说，APEC部长们一致认为，数字化是经济复苏的重要推动因素，采用数字化的手段和工具已不再只是解决问题的可选项，而是必要项。

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