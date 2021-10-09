新华社昆明10月9日电（记者丁怡全）2021推进全球生态文明建设（洱海）论坛9日在云南省大理白族自治州召开。来自14个国家和联合国等8个国际组织的官员和专家学者，共300余名中外嘉宾出席论坛，分享生态文明建设经验，探讨人与自然和谐共生之道。

在论坛上，与会嘉宾围绕“共建生态文明、共护美丽星球”主题，共商全球生态文明建设。与会嘉宾认为，世界各国是密切相连的，共同面对生态环境问题至关重要。

中国外文局局长杜占元认为，推进全球生态文明建设，要聚焦共同关切，传播理性声音，为全球生态文明建设打牢基础；搭建交流平台，推进知识分享，为建设清洁美丽世界贡献智慧；倡导多边主义，促进国际合作，为共谋人类美好未来凝聚合力。

中国公共关系协会会长郭卫民表示，面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。我们要积极开展国际交流和国际传播，讲好中国生态文明建设的理念、进展和成就，推进国际合作。

东盟副秘书长康富表示，东盟地区是世界上生物资产最丰富的地区之一，但该地区当前面临着严峻挑战，东盟各国必须立即采取行动，需要包括中国在内的主要合作伙伴给予更加有力的支持。

论坛上还发布了多语种版《中国关键词：生态文明篇》。洱海论坛秘书处同日揭牌。据介绍，洱海论坛秘书处常设在中国外文局，并在昆明、大理设立办事处，洱海论坛是机制性会议，从本届开始将每年举办。

本届论坛设有生态文明建设的中国智慧、生态文明建设的国际传播、“双碳”目标：企业形象建设新机遇、绿色金融助力生态文明建设等4个平行分论坛。

本届论坛由国务院新闻办公室和生态环境部指导，中国外文局、云南省人民政府、中国公共关系协会联合主办，中国对外书刊出版发行中心（国际传播发展中心）、生态环境部对外合作与交流中心、云南省人民政府新闻办公室、大理白族自治州人民政府负责承办。

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