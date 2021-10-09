国际锐评评论员

“祖国完全统一的历史任务一定要实现，也一定能够实现！”在9日举行的纪念辛亥革命110周年大会上，中国国家主席习近平发表重要讲话时的这一表态，展现了捍卫国家主权和领土完整的坚强决心与坚定意志。现场持续经久不息的热烈掌声，表明这一宣示说出了中华民族的共同心声。

实现国家完全统一，是中华民族的根本利益所在，也是辛亥革命未竟的事业。110年前，以孙中山为代表的革命先驱发动辛亥革命，结束了统治中国两千多年的君主专制制度，建立起亚洲第一个共和制国家。但是由于历史进程和社会条件的制约，辛亥革命没有完成实现民族独立、人民解放的历史任务，也未能解决国家统一问题。

作为辛亥革命先驱们遗志的继承者，中国共产党成立后，团结带领中国人民实现了民族独立和人民解放，并创造了世所罕见的经济快速发展和社会长期稳定奇迹，让孙中山先生等辛亥革命先驱的夙愿一步步成为现实。解决台湾问题、实现祖国完全统一，更是成为中国共产党矢志不渝的历史使命！

于两岸而言，以和平方式实现国家统一，最符合包括台湾民众在内的中华民族整体利益。然而，“台独”势力却公然违背一个中国原则与九二共识，数典忘祖、引狼入室，蓄意破坏两岸和平统一进程。特别是台湾现当局上台以来，借美方推行“印太战略”之机加紧与美勾连，不断冒险挑衅，妄图以“切香肠”方式损害国家主权和领土完整。

显然， “台独”分裂势力是中国统一的最大障碍，也是中华民族复兴的严重隐患，必须坚决予以遏制！中国不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项，针对的正是外部势力干涉和 “台独”分裂分子及其分裂活动。中国从来言出必行，任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力！

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是国际社会普遍共识。外界注意到，中美高层日前在瑞士苏黎世举行会晤时，中方明确要求美方停止利用涉台等问题干涉中国内政，美方表示坚持一个中国政策。美方必须恪守承诺，停止向“台独”分裂势力发出错误信号，停止在台海制造危险紧张局势。

中国必须统一，也必然统一，这是70多年来两岸关系发展的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。“台独”是历史逆流、是绝路，那些数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场。任何外部势力企图在台湾问题上玩火挑衅，注定引火烧身。

今年是辛亥革命110周年，也是中国共产党成立100周年。当年孙中山先生说，“‘统一’是中国全体国民的希望”；如今，大陆已经牢牢把握两岸关系主导权主动权，实现中华民族伟大复兴的信心更加坚定。中国实现国家完全统一的历史大势，是任何人任何势力都无法阻挡的！

(责编：岳弘彬、郝江震)