人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

国际植物园保护联盟秘书长：期待COP15能制定“雄心勃勃”的保护生物多样性目标

2021年10月09日20:53 | 来源：新华网
小字号

　　新华社伦敦10月9日电（记者孙晓玲 杨海若）联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）召开前夕，国际植物园保护联盟秘书长保罗·史密斯以视频连线方式接受新华社记者专访时表示，期待COP15能制定“雄心勃勃、可衡量的”保护生物多样性目标，让本次大会成为扭转生物多样性损失的转折点。

　　COP15将于11日在中国昆明拉开帷幕。作为全球最大的植物保护组织之一的负责人，史密斯将通过线上形式参加本次大会。他认为，当前生物多样性保护面临的最大挑战是国际社会对此重视不够。联合国《生物多样性公约》已通过近30年，但生物多样性丧失仍在继续。

　　史密斯说：“除非我们看到能扭转生物多样性下降趋势的政策，除非我们在COP15大会上看到这些政策，否则保护生物多样性的努力将处于危险之中。”他希望COP15能够制定“雄心勃勃、可衡量的”生物多样性目标，从而让本次大会成为扭转生物多样性损失的转折点。

　　史密斯表示，由于各国保护能力不平衡，全球生物多样性合作非常必要。“例如世界上约85%的植物园位于北半球，热带地区和南半球的植物园很少。因此各国之间共享保护生物多样性的专业知识、培训、能力建设、数据和知识等，都是必不可少的。”

　　史密斯高度赞扬中国的生态文明理念，表示中国在生物多样性保护方面表现出“令人印象深刻的领导力”。

　　史密斯介绍说，他曾多次到过昆明，与中国科学院昆明植物研究所有密切合作，中国极小种群野生植物保护工作给他留下深刻印象。“这是保护植物的系统方法，优先考虑受威胁最严重的物种。我很高兴看到中国合作伙伴和机构正努力保护每一个植物物种。”

　　国际植物园保护联盟成立于1987年，总部位于英国伦敦，成员包括全球100多个国家的数百个植物园，旨在将全世界的植物园连接在一个全球植物保护网络中，防范部分植物面临的灭绝威胁。

(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部