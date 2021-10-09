新华社伦敦10月9日电（记者孙晓玲 杨海若）联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）召开前夕，国际植物园保护联盟秘书长保罗·史密斯以视频连线方式接受新华社记者专访时表示，期待COP15能制定“雄心勃勃、可衡量的”保护生物多样性目标，让本次大会成为扭转生物多样性损失的转折点。

COP15将于11日在中国昆明拉开帷幕。作为全球最大的植物保护组织之一的负责人，史密斯将通过线上形式参加本次大会。他认为，当前生物多样性保护面临的最大挑战是国际社会对此重视不够。联合国《生物多样性公约》已通过近30年，但生物多样性丧失仍在继续。

史密斯说：“除非我们看到能扭转生物多样性下降趋势的政策，除非我们在COP15大会上看到这些政策，否则保护生物多样性的努力将处于危险之中。”他希望COP15能够制定“雄心勃勃、可衡量的”生物多样性目标，从而让本次大会成为扭转生物多样性损失的转折点。

史密斯表示，由于各国保护能力不平衡，全球生物多样性合作非常必要。“例如世界上约85%的植物园位于北半球，热带地区和南半球的植物园很少。因此各国之间共享保护生物多样性的专业知识、培训、能力建设、数据和知识等，都是必不可少的。”

史密斯高度赞扬中国的生态文明理念，表示中国在生物多样性保护方面表现出“令人印象深刻的领导力”。

史密斯介绍说，他曾多次到过昆明，与中国科学院昆明植物研究所有密切合作，中国极小种群野生植物保护工作给他留下深刻印象。“这是保护植物的系统方法，优先考虑受威胁最严重的物种。我很高兴看到中国合作伙伴和机构正努力保护每一个植物物种。”

国际植物园保护联盟成立于1987年，总部位于英国伦敦，成员包括全球100多个国家的数百个植物园，旨在将全世界的植物园连接在一个全球植物保护网络中，防范部分植物面临的灭绝威胁。

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