人民网曼谷10月9日电 （记者孙广勇）10月8日，中国中铁中老铁路项目向老挝农冰村小学捐赠仪式在中铁国际集团和中铁二局集团捐建完工的农冰村小学藤球场举行。中国中铁中老铁路项目建设指挥部指挥长黄宏、农冰村小学校长潘彤· 康通米女士，以及中铁国际、中铁二局中老铁路参建代表参加捐赠仪式。

中国中铁中老铁路项目向农冰村小学移交并捐赠了藤球场、乒乓球桌等体育设施，以及口罩等一批防疫物资。农冰村小学向中国中铁中老铁路项目建设指挥部、中铁国际和中铁二局中老铁路参建单位代表颁发了“课外辅导员”聘任书。

黄宏代表中国中铁中老铁路参建单位和全体参建员工向农冰村小学师生致以问候和祝愿，表达了希望双方共同努力，为同学们营造一个更加美好校园环境的愿景，希望双方继续深化密切联系与友好交流，共同成为中老友谊的见证者和传承者。

潘彤· 康通米代表全校师生向中国领导及中国中铁中老铁路项目、中老铁路参建者表达了感谢和祝福。她表示，农冰村小学与中国中铁在中老铁路项目上结缘，课外辅导员帮助学生拓展了知识面，丰富了课外学习内容，师生们正在用心绘制一幅送给中国中铁中老铁路参建者的水彩画，表达想早日乘坐中老铁路列车到中国的美好心愿。她预祝中老铁路今年12月圆满建成通车。

农冰村小学是中老两国民心相通的友好桥梁，也是万象市教学条件完善的“示范学校”和“美丽校园”。中老铁路建设期间，中国中铁中老铁路项目立足实际、创新教学，开展了农冰村小学“课外辅导员”活动，多次邀请师生到工地现场参观学习以及共同庆祝泼水节、儿童节等节日。

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