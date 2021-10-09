10月8日，秦刚大使在华盛顿接受凤凰卫视记者专访，就美国贸易代表戴琪阐述对华贸易政策并谈及美中经济“再挂钩”做出回应。

秦大使表示，我们注意到戴琪女士的表态，中方一贯认为中美经贸关系是互利互惠的，事实上也是如此。中国改革开放40多年来，美国企业深度参与了中国的发展，并从中国发展中获取了巨大利益。中国的发展为美国企业提供更多机遇，为美国创造了更多的就业，为美国消费者提供了许许多多物美价廉的商品，这是不容否认的。

中国坚定不移扩大对外开放，将一如既往地欢迎包括美国在内的各国企业到中国投资兴业，提供市场化、法治化、国际化的营商环境。美中贸易全国委员会前不久对美国在华企业进行了调查，95%的受访企业表示在过去一年里在中国是盈利的，64%受访企业表示在中国的营业额是增加的。中国的发展会持续释放巨大的市场潜能和活力，也将为包括美国在内的各国企业创造更多、更大机遇。很多美国企业对当前中美关系感到忧虑，认为面临很大的不确定性。事实上中国的持续稳定发展、中国的市场机遇以及中国坚持改革开放，这些对美国企业来说就是最大的确定性。如果说有不确定性的话，也不是来自中方。

秦大使指出，中美经贸关系既然是互利共赢的，就应该充分考虑彼此关切，本着相互尊重、互利互惠的原则打交道，动辄施压对抗、限制打压注定行不通。一些人主张与中国“脱钩”，如果任何一家美国企业选择这么做，那就是同世界第二大经济体脱钩，就是同14亿人口的巨大消费市场脱钩，就是同世界500强企业排行榜脱钩。我注意到戴琪女士提到美国现在要寻求和中国“再挂钩”，其中有一定的积极因素。双方可以坐下来梳理哪些方面被“脱钩”了，以及如何“再挂钩”。我们愿和美方进一步沟通协商，妥善管控分歧，共同创造条件，在相互尊重、合作共赢的基础上扩大双方合作的积极面，确保中美关系包括两国间经贸关系能够重回健康稳定发展轨道，落实好前不久习近平主席和拜登总统在通话中达成的重要共识。

被问及戴琪未提及美撤销对华关税、如何看待讲话释放的复杂信号，秦大使说，过去几年来，两国经历的贸易摩擦及其结果再次证明了中美合则两利、斗则俱伤，打贸易战、关税战没有赢家。相信今天更多的美国人懂得了这个道理。中美作为两大经济体又互为最重要的贸易伙伴之一，两国存在经济上的竞争、贸易上的摩擦都很正常，关键是如何处理。我们主张要通过沟通协商，本着相互尊重、互利互惠的原则，寻求彼此都能够接受的解决办法。

秦大使表示，中方也有自己的关切。近年来中国企业在美国投资、上市越来越困难，目前已有900多家中国企业被美方列入各类实体清单。中国企业面临不公正待遇，特别是美方越来越多地利用所谓“国家安全”的借口打压中国企业、限制双方的经贸往来与合作，这样发展下去会造成更严重的后果。

被问及如何看待美方声称中方没有全面落实中美第一阶段经贸协议，秦大使指出，中方在处理国与国关系中一向重信守诺。尽管在过去这一年多我们面临疫情带来的严重困难，但中方仍本着真诚态度稳步推进落实中美第一阶段经贸协议。无论是知识产权保护，还是扩大从美国进口农产品，以及在金融领域开放等方面，我们都采取了实实在在的步骤，取得了重要进展。反观美方，对中国企业、对两国间经贸交往与投资合作设置了重重阻力和限制。近来中美双方在经贸领域保持着各个层级的沟通对话，双方有什么关切都可以放到桌面上谈，但同时美方要秉持务实和真诚的态度。

（来源：中国驻美国大使馆）

(责编：徐祥丽、崔越)