新华社北京10月8日电 国务院新闻办公室8日发表的《中国的生物多样性保护》白皮书介绍，中国坚持在发展中保护、在保护中发展，提出并实施国家公园体制建设和生态保护红线划定等重要举措，不断强化就地与迁地保护，加强生物安全管理，持续改善生态环境质量，协同推进生物多样性保护与绿色发展，生物多样性保护取得显著成效。

白皮书从优化就地保护体系、完善迁地保护体系、加强生物安全管理、改善生态环境质量、协同推进绿色发展等5个方面，介绍了中国生物多样性保护成效。

——中国不断推进自然保护地建设，启动国家公园体制试点，构建以国家公园为主体的自然保护地体系，率先在国际上提出和实施生态保护红线制度，明确了生物多样性保护优先区域，保护了重要自然生态系统和生物资源，在维护重要物种栖息地方面发挥了积极作用。

——中国持续加大迁地保护力度，系统实施濒危物种拯救工程，生物遗传资源的收集保存水平显著提高，迁地保护体系日趋完善，成为就地保护的有效补充，多种濒危野生动植物得到保护和恢复。

——中国高度重视生物安全，把生物安全纳入国家安全体系，颁布实施生物安全法，系统规划国家生物安全风险防控和治理体系建设。外来物种入侵防控机制逐渐完善，生物技术健康发展，生物遗传资源保护和监管力度不断增强，国家生物安全管理能力持续提高。

——中国实施系列生态保护修复工程，不断加大生态修复力度，统筹推进山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，生态恶化趋势基本得到遏制，自然生态系统总体稳定向好，服务功能逐步增强；坚决打赢污染防治攻坚战，极大缓解了生物多样性保护压力，生态环境质量持续改善，国家生态安全屏障骨架基本构筑。

——在经济社会发展过程中，中国注重以自然承载力为基础，加快转变经济发展方式，倡导绿色低碳生活，协同推进高水平生物多样性保护和高质量发展。

(责编：徐祥丽、崔越)