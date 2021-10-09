新华社新德里10月8日电（记者赵旭）印度政府8日宣布，印度塔塔父子公司将正式收购印度航空公司，此举将完成印度航空从国有企业回归私有化的进程。

印度财政部当天发布消息说，塔塔父子将以1800亿卢比（1美元约合75印度卢比）收购印度航空，交易将通过现金支付和债务清偿的方式完成。塔塔父子将承担印度航空1530亿卢比的债务，并向政府支付270亿卢比现金。整体收购方案包括印度航空、印度航空快运公司100%的股份以及相关航空地勤服务机构50%的股份，预计所有交易将于今年12月底前完成。

据悉，截至今年8月31日，印度航空公司的总债务规模为6150亿卢比。收购完成后，剩余债务将由印度政府接管。

据印度媒体报道，印度航空成立于1932年，原名塔塔航空，1953年被印度政府国有化。由于经营不善，近年来印度航空负债规模不断扩大。此前印度政府多次尝试出售印度航空部分股份，试图逐步将其私有化，但未能取得进展。去年1月，印度政府正式宣布通过竞标方式出售印度航空公司全部股份。

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