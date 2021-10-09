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也门境内三分之二的难民生活条件极为恶劣

2021年10月09日14:29 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 持续的战争摧毁了也门经济，把也门推向了饥荒的边缘，400多万人流离失所，其中三分之二的难民生活条件极为恶劣，急需人道主义援助。

阿联酋《宣言报》9日报道说，根据联合国的多份报告，也门危机已持续了7年，至今看不到结束的迹象，多年战火将该国人民推向了饥荒的边缘，加剧了贫困，摧毁了也门经济。联合国驻也门人道主义协调员办公室指出，加之疫情暴发，目前有400多万人流离失所，其中三分之二的人生活在条件极为恶劣的非官方难民营里，多个家庭住在一个房子内。

联合国的报告指出，在需要住房和非食品援助的730万也门人中，近290万人生活在极其差的环境中，其中75%是妇女和儿童。联合国的报告还表示，也门仍处于世界上最严重的人道主义危机之中，全国有2070万人需要人道主义援助，占总人口的71%。

报道说，联合国的有关报告指出，今年头9个月，也门局势加剧，又造成6.1万人流离失所。联合国警告说，也门冬季气温将大降，该国一些地区经常出现霜冻，而许多家庭已经耗尽了积蓄，没有能力为过冬做应有的准备。国际社会应采取切实行动，向也门提供紧急援助。《宣言报》称，当前也门经济恶化令人震惊，该国货币正急速贬值，包括燃料在内物价大幅上涨。（安国章）

(责编：王禹蘅、常红)

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