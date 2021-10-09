辛岳

当今世界，百年未有之大变局与全球新冠肺炎疫情交织叠加，世界人权事业受到严重冲击，人权赤字持续扩大，各国人民的生命权、健康权和发展权受到严重损害。

危急时刻，中国坚持深化国际抗疫合作、支持发展中国家提升发展能力，以合作促发展，以发展促人权，应对全球人道主义挑战。

弥合“免疫鸿沟” 共建人类卫生健康共同体

中国坚持人民至上、生命至上，把生存权、发展权作为首要基本人权。疫情暴发后，中国在力所能及的范围内积极帮助其他国家抗击疫情，开展了新中国历史上规模最大的全球紧急人道主义行动。

习近平主席多次强调，要把疫苗作为全球公共产品，确保发展中国家的可及性和可负担性，当务之急是要在全球范围内公平合理分配疫苗。

5月21日，习近平主席在全球健康峰会上宣布中国支持全球团结抗疫的五项举措。其中包括倡议设立新冠疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方一道探讨推进全球疫苗公平合理分配。

8月5日，新冠疫苗合作国际论坛首次会议在中国以视频方式举行。习近平主席在书面致辞中宣布，今年全年，中国将努力向全球提供20亿剂疫苗。中国决定向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。

9月9日，习近平主席在北京以视频方式出席金砖国家领导人第十三次会晤并发表重要讲话。讲话中，习近平主席围绕抗疫合作提出中方倡议，并宣布在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

9月17日，中方向联合国维和人员捐赠的30万剂新冠灭活疫苗顺利交付。

言必信，行必果。中国履行承诺，在产能有限、自身需求巨大的情况下，截至9月23日，已向100多个国家和国际组织提供了12亿剂疫苗和原液，向150多个国家和14个国际组织提供了抗疫物资援助，居全球首位。中国率先同发展中国家开展疫苗合作生产，超过100个国家批准使用中国疫苗，30多位外国领导人带头接种中国疫苗。

中国用实际行动不懈推进全球疫苗合作与公平分配，积极应对重大公共卫生事件，支持世卫组织在全球抗疫合作中发挥应有作用，携手应对全球公共卫生挑战，共建人类卫生健康共同体。

消除“发展鸿沟” 推动构建人类命运共同体

疫情造成过去10年全球取得的可持续发展成果面临被逆转风险，1.5亿人重返极端贫困，发展中国家遭受重创。中国致力于在南南合作框架下保障发展中国家正当发展权益，让各国人民共享发展机遇和成果，为推进世界人权事业、消除“发展鸿沟”贡献中国力量。

中国是南南合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。1月10日，国务院新闻办公室发布的《新时代的中国国际发展合作》白皮书中指出：南南合作是中国开展国际发展合作的基本定位，帮助其他发展中国家落实联合国2030年可持续发展议程是中国开展国际发展合作的重要方向。

作为联合国安理会常任理事国，中国一直积极履行负责任大国的使命担当，为发展中国家能力建设贡献中国方案、提供中国经验。

5月6日，习近平主席在同联合国秘书长古特雷斯通电话时指出：“中国尽己所能开展南南合作，向发展中国家提供帮助，这是中国的一贯做法，也是中国肩负的道义责任。”中国同联合国合作在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽，全面落实总额超过13亿美元的二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，是二十国集团成员中落实缓债金额最大的国家。

作为世界上最大的发展中国家，中国秉承授人以渔的理念，帮助发展中国家提升治理能力，为发展中国家的发展事业培养治理人才和技术力量。

中国积极落实“中非公共卫生合作计划”，共同应对重大突发性疾病挑战，支持非洲公共卫生防控和救治体系建设。建立30个中非对口医院合作机制，加快建设非洲疾控中心总部，助力非洲提升疾病防控能力。

2015年9月，中国宣布将设立“南南合作援助基金”，首期提供20亿美元，支持发展中国家落实2015年后发展议程。2016年，首个南南合作援助基金项目正式启动。2017年5月，中方宣布向南南合作援助基金增资10亿美元。

2015年9月，习近平主席在出席联合国成立70周年系列峰会时宣布，中国将设立南南合作与发展学院（南南学院）。2016年9月，来自27个发展中国家的首届学员们入学，深入了解和学习中国的发展经验。

5年来，南南合作援助基金与联合国开发计划署、世界粮食计划署、世界卫生组织等10多个国际组织密切合作，已在50多个国家实施了100余个发展合作项目，惠及2000多万民众。南南学院致力于分享中国和发展中国家治国理政经验，为广大发展中国家培养政府管理高端人才。基金和学院为推进南南合作发挥了重要作用。

7月12日，联合国人权理事会第四十七届会议通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议。决议呼吁各国实现以人民为中心的发展，实现发展属于人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。与会多国赞赏中国提交这一重要决议草案，感谢中国发挥的积极作用。

“世界又站在历史的十字路口。”面对新冠疫情这场事关人类前途命运的重大斗争，9月21日，习近平主席以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论时提出全球发展倡议，强调携手应对全球性威胁和挑战，推动构建人类命运共同体。

作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，中国将继续以实际行动助力全球抗疫与南南合作，在发展中保护和促进人权，让发展成果惠及更多国家和民众，为世界人权事业发展作出中国贡献。

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(责编：崔译戈、常红)