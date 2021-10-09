新华社布鲁塞尔10月8日电 （国际观察）供需失衡加剧转型阵痛 欧洲拉响能源危机警报

新华社记者

欧洲天然气、电力价格飙涨，民众在加油站抢购汽油，能源供应商倒闭……近期欧洲能源市场异象频生，拉响能源供应警报。分析人士指出，欧洲市场面临供给受限、需求攀升、库存不足及能源转型等因素共振，短期内恐难摆脱能源供应紧张局面，可能影响经济复苏进程。

多重因素困扰

经历去年漫长寒冬，再迎今年高热酷暑，欧洲能源储备水平降至历史低位。欧洲天然气基础设施协会数据显示，当前欧洲区域性天然气库存仅为满负荷水平的74.7%，为10多年来最低水平，冬季能源储备亟待补充。

今年夏季，欧洲风能、水力发电量偏低，一定程度助推能源价格持续上涨。而疫情管制放松后，经济复苏刺激能源需求，进一步加剧供需失衡。

此外，为应对气候变化，欧洲国家加强对碳排放的管理，制定相应减排目标，提高了对低排放能源的需求，供需矛盾更加紧张。

分析人士指出，短期内欧洲难以摆脱能源供应紧张局面，能源价格将维持高位。近期，欧洲天然气价格大幅上涨，电价攀升至10多年来最高水平。其中，9月德国和西班牙的电价约是2019年、2020年平均价格的3至4倍。西班牙能源运营商的数据显示，10月7日西班牙电价涨至每兆瓦时288.53欧元，较9月初的大约120欧元上涨一倍多。

通胀担忧加剧

能源价格攀升加剧市场对通胀以及欧洲经济复苏进程的担忧。欧盟统计局10月1日公布的初步统计数据显示，9月欧元区通胀率按年率计算达3.4%，创13年新高。其中，能源价格同比上涨17.4%，是推升通胀的主因。

分析人士指出，随着冬季来临，欧洲面临能源价格继续上涨，天然气、煤炭、电力短缺将波及更多领域，届时可能迫使工厂调整生产计划甚至关停，对供应链造成冲击。同时，能源价格上涨正转化为高通胀，影响消费者信心。

根据比利时佛兰芒电力监管局的数据，当前一个家庭必须支付的平均燃气费已上升至每年1500多欧元，比新冠疫情前多出近500欧元。意大利今年一般家庭的电费年度支出约为631欧元，同比增长30%。

近期，能源价格高企已引发欧盟层面广泛关注。欧元集团日前召开会议，重点讨论能源问题。欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍说，能源价格高企正对经济和社会造成影响，有必要监控能源价格变化，保护脆弱家庭及中小企业利益，确保能源问题不影响欧洲经济复苏进程。

欧洲多国政府正努力通过限价、补贴、减税等手段，尽可能减少能源价格上涨对消费者及中小企业的影响。英国政府已召集本国最大的几家天然气供应和运营企业会谈，还将指派公司接管已倒闭小型能源公司的用户；法国政府宣布对天然气价格实行限价，通过大幅减税将2022年2月至2023年2月间的电价上涨上限控制在4%；意大利政府已拨款数十亿欧元，作为补贴发放给相关企业。

明年情况好转？

分析人士认为，近期欧洲“缺气”局面有望在“北溪-2”天然气管道项目全面通气后得到一定缓解。

俄罗斯政府6日表示准备通过出口稳定全球能源市场，国际天然气价格由此开始下跌。目前，俄罗斯天然气工业股份公司已开始向“北溪-2”第一条支线注气，第二条支线的安装调试工作正在进行中。

法国能源监督管理委员会预计，今年秋冬季欧洲天然气价格将继续保持高位，明年春夏季有望好转，2023年恢复正常水平。

市场研究机构凯投宏观高级市场经济学家奥利弗·琼斯预计，能源价格将在明年出现回落。对于石油市场，他预计石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国的供应将大幅增加，美国原油产量也将从受飓风影响中恢复。（执笔记者：康逸、李骥志；参与记者：陈晨、朱晟、杨海若、孙晓玲、孟鼎博、谢宇智、周啸天、陈静、沈忠浩）

(责编：徐祥丽、崔越)