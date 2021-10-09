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刚果（金）发现一例埃博拉确诊病例

2021年10月09日10:35 | 来源：新华网
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　　新华社布拉柴维尔10月8日电（记者史彧）金沙萨消息：刚果（金）卫生部长姆本加尼8日发表声明说，位于该国东北部的北基伍省发现一例埃博拉确诊病例。

　　姆本加尼说，确诊患者为一名3岁男孩。10月初，该男孩出现了腹痛、呼吸困难等症状，并在10月6日死亡。随后，当地卫生防疫部门人员通过分析送检样本，确认该男孩为埃博拉确诊病例。

　　今年5月，刚果（金）宣布该国第12轮埃博拉疫情结束。该轮疫情在今年2月在北基伍省暴发，共报告了12例病例，其中死亡6例，治愈6例。

　　2018年至2020年，刚果（金）东北部暴发第10轮埃博拉疫情。至2020年6月底第10轮疫情结束，共计报告病例3000余例，其中2000余例死亡。从2020年6月到11月间，该国西北部的赤道省又暴发了第11轮埃博拉疫情，累计报告确诊病例130例，其中死亡55例，治愈75例。

　　埃博拉出血热是由埃博拉病毒引起的一种出血性传染病，主要通过接触病患或被感染动物的血液、体液、分泌物、排泄物等感染，临床表现主要为发热、出血和多脏器损害，死亡率高达50%至90%。

(责编：徐祥丽、崔越)

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