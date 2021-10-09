9月28日，推动“一带一路”高质量发展国际智库研讨会在北京以线上线下相结合的方式举行。新华网 陈杰 摄

由“一带一路”国际智库合作委员会主办、新华社国际高端智库舆情研究中心承办的推动“一带一路”高质量发展国际智库研讨会近日在北京以线上线下相结合的方式举行。与会智库专家分析了新冠肺炎疫情对全球供应链造成的影响，以及“一带一路”在促进沿线国家经济、社会发展，保障民生、抗疫物资供应等方面发挥的积极作用，并就推动共建“一带一路”高质量发展提出了建议。

研讨会首先分享了德国奥斯纳布吕克应用科技大学教授米歇尔·舒勒及其学生在安徽合肥学院支持下调研“一带一路”的成果。作为物流与供应链管理专家，舒勒带领学生分三路考察“一带一路”上的“中欧班列”。他们认为“一带一路”正在升级沿线国家的物流和扩大经济合作效应。

“‘一带一路’是国际智库合作研究的重大课题。智库专家深入沿线，才能更全面、真实了解‘一带一路’并提出有价值的建议。”“一带一路”国际智库合作委员会理事、北京师范大学“一带一路”学院执行院长胡必亮说，“一带一路”倡议是基于2008年全球金融危机后世界经济发展格局变化所表现出的新特点而提出的伟大倡议，目的是促进经济资源在区域层面乃至全球更加有效的配置，实现联动的区域和全球经济增长，互利共赢、共同发展。“一带一路”秉持共商共建共享原则，坚持开放、绿色、廉洁理念，追求高标准、惠民生、可持续目标，更好地契合了国际社会的期待。

“一带一路”国际智库合作委员会理事、韩国一带一路研究院院长崔载千，哈萨克斯坦中国问题研究中心主任古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃，中国商务部国际贸易经济合作研究院“一带一路”经贸合作研究所所长祁欣等专家认为，面对世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情等多重因素对经济社会的影响，高质量推动“一带一路”建设需更多增加民生建设项目，加强金融、税收和能源合作，促进就业和经济增长，继续守护人类健康安全，继续促进经济社会恢复，继续践行绿色发展理念。

来自中国、德国、韩国、哈萨克斯坦等国智库的50多位专家参加了研讨会。

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