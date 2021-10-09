人民网布鲁塞尔10月9日电 （记者张朋辉）10月8日，人权理事会第48届会议通过中国提交的“殖民主义遗留问题对享有人权的负面影响”的决议。决议指出，各种形式的殖民主义遗留问题，包括经济剥削、国家内部和国家间不平等、系统性种族主义、侵犯土著人权利、当代形式奴役、破坏文化遗产等，均对人权造成负面影响，强调消除任何形式殖民主义和解决殖民主义遗留问题对人权负面影响的重要性。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在介绍决议草案时表示，世界范围内各种形式的殖民主义遗留问题仍在影响世界和平与发展，也对人权享有造成严重负面影响。人权理事会作为负责促进和保护人权的联合国机构，有必要对此予以关注并进行讨论。殖民主义导致种族主义、种族岐视、排外心理和相关不容忍行为。殖民背景下土著人人权受到侵犯，各国应采取所有必要措施保护土著人，特别是土著妇女和儿童的权利和安全，恢复真相和正义，追究侵犯人权肇事者责任。

俄罗斯、巴基斯坦、菲律宾、厄立特里亚、委内瑞拉、古巴、玻利维亚等国代表发言赞赏中国提交决议草案，指出殖民主义否定基本人权，违反《联合国宪章》，阻碍世界和平与发展，人权理事会应就殖民主义遗留问题开展工作。俄罗斯指出，时至今日，仍有国家深受殖民主义之害，其资源被剥削，导致国家间不平等进一步加剧。巴基斯坦表示，决议草案回应了时代呼声；殖民统治和外国占领使大量民众陷入困境，无法过上体面生活；巴方支持受殖民压迫的人民通过合法努力获得自由、正义与尊严。玻利维亚表示，殖民主义对土著人民的身份认知、土地、语言文化传承等造成负面影响；国际社会应继续推进非殖民化工作，维护公平正义。

菲律宾表示，不平等、种族歧视、土著人权利受侵害等问题根源在于殖民主义，这一点在人权机构讨论中被长期忽视；菲曾遭到西班牙和美国的殖民统治，深知根除殖民主义遗留问题对促进和保护人权的重要性；决议的通过将为受殖民压迫的人民提供一个讨论殖民主义遗留问题的平台，具有重要意义。

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