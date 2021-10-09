人民网墨西哥城10月8日电 （记者谢佳宁）当地时间10月8日，由墨西哥中国和平统一促进会主办，30多个旅墨侨团共同协办的“旅墨华侨华人纪念辛亥革命110周年座谈会和文艺演出”在线上召开，表达了旅墨侨胞传承辛亥革命薪火，缅怀和弘扬革命先驱者救国救民的奋斗和牺牲精神，以及继往开来，为祖国发展和推动两岸和平统一做贡献的决心。中国驻墨西哥大使馆政务参赞王晓旭、领侨处负责人李超，以及墨西哥侨学界代表，中国驻墨西哥新闻工作者共70多人应邀出席。

王晓旭表示，110年前，以孙中山先生为代表的中国革命党人发动的辛亥革命推翻了清王朝统治，结束了统治中国两千多年的君主专制制度，开创了完全意义上的近代民族民主革命，打开了中国进步的闸门，传播了民主共和理念，极大推动了中华民族思想解放，深刻影响和推动了近代中国社会变革。

王晓旭指出，纪念辛亥革命110周年大会将于10月9日上午10时在北京人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平将出席大会并发表重要讲话。希望广大旅墨侨胞认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，一如既往地关心和支持祖国的发展，为完成祖国统一大业、实现中华民族伟大复兴的中国梦、推动构建人类命运共同体积极贡献力量。

墨西哥中国和平统一促进会会长焦美俊在致欢迎词时表示，纪念辛亥革命和发扬革命先行者的探索救国救民的精神，具有重要的现实意义。他号召旅墨侨胞为早日实现两岸和平统一继续奋斗。

本次活动在全体代表合唱《中华人民共和国国歌》声中拉开帷幕。文艺演出包含配乐诗朗诵《辛亥革命播种革命薪火 墨京侨胞传承爱国精神》、二重唱《不忘初心》和大合唱《唱支山歌给党听》。节目短小精悍，充分表达了墨西哥华侨华人热爱中国共产党，热爱祖国的伟大情怀。

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