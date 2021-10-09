人民网罗马10月8日电 （记者叶琦）在文艺复兴运动的发祥地意大利佛罗伦萨西南，有一座历史长达五百年的古老建筑在花木掩映下矗立于托斯卡纳丘陵之上，这里是原斯特洛奇家族别墅故址，也是同济大学在国外开设的首个海外校区，是中国大学在意大利落户的第一个海外校区。

2013年4月，同济大学与佛罗伦萨市政府、意大利环境部、托斯卡纳大区政府共同签订四方联合声明，在这共建佛罗伦萨海外基地并于2014年3月揭牌。校区基于佛罗伦萨海外基地丰厚的艺术、建筑、设计创新类等教育教学资源，结合其人文社科及设计创新教育优势，形成独特的人文艺术类海外教育及实践教学模式，有着“通识教育基地”和“创新实践教学基地”的双重定位。

“意中大学之间的交流，是两国文化和思想交流的重要途径和基石。同济大学的国际合作办学实践，是我们两国自古以来合作交流的延续，既促进了我们双方更为紧密的交流，也加深了我们之间的友谊。”意大利前总理马泰奥·伦齐表示。

中意两国文化博大精深，各具独特非凡的魅力。海外办学让中意文化亲密接触、互启互鉴，不同国度的人们可以消弭差异，包容、接纳彼此，进而缔结起友谊的纽带。

2015年同济大学原创舞台剧《穿越真爱》以梁山伯与祝英台、罗密欧与朱丽叶为题材在佛罗伦萨巡演，并在佛罗伦萨海外基地举行了论坛活动；2018年7月，同济大学师生书画与剪纸艺术展在意大利佛罗伦萨圣马可修道院举行；2018年12月，“中意同行——同济大学教工摄影”专题展在佛罗伦萨举行，一场场活动不仅传播了中国文化、讲述了中国故事，更促进了中意间文化艺术的对话交流。

2015、2016年，以“一带一路”“遗产保护”为主题，由中意师生共同完成的文化遗产保护系列纪录片《双城问道：上海与佛罗伦萨》《龙泉青瓷》首映式暨论坛活动分别在上海及佛罗伦萨成功举办。

经过七年多时间的发展，佛罗伦萨海外基地将中意两国间大学、机构及企业合作推向新的高度，为进一步实现教育开放，探索全方位、宽领域、多层次，跨学科、跨文化、跨地域联合培养，为学生培养、教师交流和学科建设发挥协同创新的作用，不仅搭建了国际化教育实践基地，也向国际社会贡献教育治理的中国方案。在佛罗伦萨海外交流项目的基础上，同济大学建筑城规学院、政治与国际关系学院已于2019年分别与佛罗伦萨大学对应学科签订了硕士双学位项目合作协议。

同济大学与意大利的合作可以追溯至上世纪80年代两国教授间的交流与合作。截至目前，同济大学与意大利米兰理工大学、都灵理工大学、博洛尼亚大学、佛罗伦萨大学等意大利高校合作，涉及设计、建筑、经济管理等专业的硕博学位或交流项目，涵盖15个学科专业，共培养1000余名中意校友，中意双方签署120多个政产学研合作协议。

未来，同济大学通过整合海外基地的优质资源，将欧洲、意大利的人文社科及设计创新教育优势，融入同济大学工科优势，形成独特的艺术类通识教育海外学习模式，积极探索复合型国际化人才培养途经，推进优质课程资源共享和学分互认，促进学生交流、教师互访，拓展国际视野，为人才培养及国际交流服务。

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