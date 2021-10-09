人民网里约热内卢10月8日电 （记者吴杰）10月8日，中国驻里约热内卢总领馆组织首次领区防疫抗疫远程医疗义诊活动，邀请中巴知名医师做新冠肺炎防治知识专题讲座，提供线上义诊服务。

为解决我驻外人员和侨胞看病难、就医难的实际问题，在不久前举办了中巴智慧医疗、传统医药交流等活动的基础上，里约总领馆组织首次领区防疫抗疫远程医疗义诊活动，邀请北京中医医院刘清泉院长、巴西寰球普医综合诊所赵成城院长等做防疫知识、传统健身专题讲座，邀请北京中医药大学黄建军教授作为义诊专家为领区部分驻外人员做现场医疗指导。

总领馆还联系了北京同仁堂集团、北京西苑医院、中国中医药研究会、北京恒济卫生管理发展基金会、国家电网巴西控股公司等机构，争取义诊专家为驻外人员持续提供服务。

中国驻里约热内卢总领事田敏表示，活动运用数字化手段和远程体系优势，向领区中资机构、华侨华人和各界友好人士科普防疫知识、提供诊疗咨询、传播传统医药文化，有助于更好地保障大家的身心健康和安全，为两国携手早日战胜疫情作出更大贡献。

(责编：王禹蘅、常红)