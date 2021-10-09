美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克7日在年度股东大会上说，将把这家电动车制造商的总部从加利福尼亚州迁至得克萨斯州。

特斯拉总部目前位于作为硅谷核心区的帕洛阿尔托市。马斯克说，当地生活成本高，许多员工买不起房子，不得不长途通勤。

特斯拉总部将迁至得州奥斯汀市。不过，马斯克表示，总部迁走不代表特斯拉彻底离开加州，特斯拉将把位于加州弗里蒙特的工厂的产能提高约50%。“要明确的是，我们将继续扩大在加州的生产。”

特斯拉在加州雇佣总计约2万名员工，其中约半数在弗里蒙特工厂工作。这座工厂每年生产超过41.5万辆电动车，目前的产能已经逼近上限。

就公司业务，马斯克在会上表示，特斯拉的销量持续强劲成长，尽管芯片和其他零部件短缺，汽车交付量仍在增加。

美联社报道，截至目前，特斯拉今年在全球已经售出超过62.7万辆车，而去年全年销售量接近50万辆。

马斯克先前与加州政府发生龃龉。去年5月，加州允许本州因新冠疫情停工的制造业工厂恢复生产，但弗里蒙特工厂所处的阿拉梅达县的卫生部门不批准特斯拉复工，原因是特斯拉不属于必要企业。马斯克随后扬言将把在当地的工厂和总部迁走，可能迁至内华达州或得州。

得州劳动力相对低廉，政府监管相对宽松。软件巨头甲骨文公司去年决定将总部从硅谷迁往得州奥斯汀。硅谷“元老”企业惠普公司同样表示，将把总部从加州迁至得州。

加州旧金山湾区商业团体对特斯拉的决定表达惋惜，认为这是加州持续面临的问题的最新表现。湾区委员会主席吉姆·温德曼告诉美联社，特斯拉决定搬迁总部再次凸显加州解决住房以及其他制约企业发展问题的紧迫性。（安晓萌）（新华社专特稿）

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