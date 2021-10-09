英国国家电力公司警告，英国工厂和家庭今年冬季停电风险增加。

英国《卫报》7日援引英国国家电力公司的消息报道，虽然电力系统有足够储备供应，但现状比7月预测糟糕，部分归因于从法国进口电力的一条海底高压电缆遭遇火灾。预计，经由该电缆的电力供应直至明年3月最多恢复一半。

英国国家电力公司说，储备电力供应预计能满足需求的6.6%；但这一数字可能降至4.2%。

另外，天然气发电厂因天然气批发价格攀升而关闭和两座核反应堆退役同样是今冬电力吃紧的原因。《卫报》报道，今年年初以来，已有12家电力供应商倒闭，预计到年底前更多供应商将陷入绝境。

英国国家电力公司说，英国将不得不比欧洲大陆国家出更高价格进口天然气。这意味电价承受进一步上涨压力。

电力用户方面，一些高耗能企业已经就电价上涨请求政府提供资金援助。

一些小型电力供应商因高风险商业模式受到批评。所谓“高风险”是指没有恰当对冲天然气涨价风险。

英国商务、能源和产业战略部正在权衡采取哪些措施，减轻对天然气的依赖。首相鲍里斯·约翰逊本周承诺，到2035年英国将停止使用化石能源发电。

天然气价格在欧洲普遍上涨，但在英国涨价尤甚。

国际能源署7日说，俄罗斯表示可以向欧洲多输送多至15%的天然气，帮助欧洲缓解这一局面。（卜晓明）（新华社专特稿）

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