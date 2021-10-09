在中美关系发展历程中，“布什”是一个绕不开的名字。美国第41任总统老布什是中国人民的老朋友，40多年来见证并推动中美关系取得历史性发展。美国第43任总统小布什任内曾4次访问中国，创下历任美国总统访华次数之最。

中美建交40多年来，包括两位布什总统任内，两国各领域交流合作进一步深化加强，其间虽也有曲折困难，但总体不断向前。然而一段时间以来，美国采取的对华政策致使中美关系遭遇严重困难。

美国应如何正确应对中国崛起？中新社“东西问·中美对话”邀请全球化智库（CCG）理事长王辉耀与美国前总统老布什第三子、乔治·布什美中关系基金会创始人兼主席尼尔·布什展开对话。与父亲、兄长一同见证了中美关系风云变幻的尼尔·布什认为，世界上没有一种制度放之四海而皆准，各方应以相互尊重的方式表达自己支持的价值观，尽可能求同存异，合作应对挑战。

现将对话实录摘要如下：

王辉耀：你第一次访问中国是在1975年，随后也曾多次访华。亲眼目睹了中国过去这些年的发展和巨大变化后，你如何评价你所见证的中美关系？

尼尔·布什：1975年我和三个兄弟姐妹访问了中国五周，我们在北京待了四周，然后和母亲一同乘火车去了无锡、南京和上海。中国过去46年间经历了令人难以置信的发展，能够以旁观者身份目睹这一切是一件了不起的事情。

我在1975年看到的中国，人们同等贫穷，在“文化大革命”末期许多人还无法自由地作出选择，这在今天显然是无法想象的。46年后回头看，如果再回到1975年，我无法预测或想象中国会有数亿人摆脱贫困，中产阶级会像今天这样迅速增长，经济会持续发展创造新的就业机会和财富，人们能享受自由的日常生活，这给我留下了深刻印象。

我认为我与其他人有所不同的是，我曾实地到访过中国，亲眼看到了中国多年来的成长。我得出了一些深刻结论：没有一种制度是放之四海而皆准的，每个国家都需要建构一个适合本国国情的制度。中国的制度对中国是有效的。看看自我到访中国46年以来，以及美中建交40多年来的成果吧，结论不言自明。

王辉耀：你的父亲和哥哥都是来自共和党的美国总统，他们曾多次访华，有过很多建设性的对话和交流。不幸的是过去几年，尤其当同为共和党人的特朗普就任总统后，中美关系后退了不少，包括他对华发起的贸易战。你如何评估当下中美关系？如何才能真正改善中美关系，促其回归常态？

尼尔·布什：一系列类似的因素导致了美方对中国崛起感到恐惧，这种恐惧反映在特朗普政府时期越来越激烈的对华言辞中，随之而来的是一种后退和拒绝对话的孤立主义做法。

我父亲的核心观点是：国家、家庭和朋友都需要彼此保持联系，以便更好地了解对方，设身处地为对方着想。这样一来，冲突出现时就能够以成熟的方式加以解决。但我们在过去5年甚至更早之前就与此背道而驰，“美国优先”“建墙”“反移民”“美国是最伟大的国家”等种种想法也随之出现。而看到中国经济不断崛起，在总量上已仅次于美国，很多美国政客都害怕这会让我们失去领先地位。此外，在美国的大环境下我们没有很好的信息来了解中国，因此在政治上中国变成了容易受攻击的对象。

这就涉及修昔底德陷阱的问题。作为世界上的重要大国，美国如何应对中国崛起？美国很多政治家对此反应相当不佳，他们认为中国对美国经济和国家安全是一个威胁。但很显然，任何双边关系都会有问题，美国与法国、德国、以色列等亲密盟友间有问题，与中国间也会有问题。我们要尽量以尊重的方式来表达自己坚定支持的价值观，而非一味指责或贬低。其最终目标应当是尽可能求同存异，以尊重和成熟的方式应对挑战。

关于对华加征关税，我认为这是一个非常愚蠢的主意。关税加在了美国消费者身上，伤害的是美国企业。特朗普及其背后的人认为，如果美国与一个国家有贸易逆差，则必须通过提高关税、平衡贸易来解决。但现实是，在全球贸易中，富裕国家想要从一些国家购买成本较低的优质商品，但发展中国家无法负担从富裕国家购买商品，因此出现了贸易不平衡现象，这很正常。经济学基础课中从没说过贸易不平衡是不自然、不适当或不好的。更深层次地看，这种做法可能旨在打击中国经济令其出现倒退，但这也不符合逻辑。所以它是一个失败的政策，需要被扭转。

王辉耀：你谈到了大卫·李嘉图的比较优势理论，中美两国在科技、金融、基础设施等方面也有很多合作空间。不幸的是现在整个世界正面临巨大挑战——我们将长期处于疫情之中。你认为我们应该在哪些方面真正开展合作？

尼尔·布什：这个问题涉及一些影响人类在地球上生活可持续性的主要议题，包括气候变化、粮食安全，以及与卫生有关的一切。疫情是当下最显著和最紧迫的事项，但由于气候变化，我们还面临各种各样的自然灾害。怎样才能改变气候变化进程，使地球可持续地发展？在这些重大事项上全球最大的两个经济体必须合作，很难想象这些问题能在没有美中合作的情况下得到解决。

我们应当相互学习，秉承开放的态度去看看其他国家做了什么。我们应当分享现有疫苗研发技术，让世界各地都能生产出合格的疫苗，让全世界人民可以更便捷地接种疫苗，防止变种病毒传播。这一切都需要一个合作的环境，但可悲的是它今天并不存在。我相信事情会随着时间推移而改变，我确信本届美国政府已经在创造更多交流和对话的机会。当双方能够坐下来对话，就会产生好的结果。面对当前的严峻问题，在应对疫情等卫生相关事项上增进理解、开展合作，应当成为对话的核心。

王辉耀：对于新冠病毒溯源调查，有观点认为政治因素盖过了科学因素，你认为我们应当如何摆脱这种困境？中美应如何合作抗疫？

尼尔·布什：我并不关心病毒的起源问题，就像我不关心气候变化的起源。无论气候变化是由人类造成的，还是一种自然现象，事实是它已经存在，我们需要加以解决。美国、中国以及世界上所有国家可以就此发挥作用，携手合作。中国已经承诺力争2060年实现碳中和，各级政府、私营部门将共同努力做到这一点。我毫不怀疑，中国将在解决气候变化问题的合作中扮演主要角色。

我对病毒起源的看法也是如此。事实是我们正面临一种大流行病，它持续影响着全球数十亿人的生活，世界上所有成熟的文明国家迫切需要开展合作。我拒绝那些“病毒被蓄意泄露”的疯狂想法。赶紧抛弃阴谋论吧，它起源于哪里并不重要，让我们一起应对。

(责编：杨牧、常红)