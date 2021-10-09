晓 领

新冠肺炎疫情暴发后的今天，中国是2020年二十国集团中唯一实现经济正增长的国家。这其中，外交部领事司会同各有关部门，发挥签证作为“调节阀”的作用，迅速开通“快捷通道”，为在疫情防控常态化下恢复生产生活秩序、推进复工复产作出了积极贡献。截至目前，已有超过60多个国家的商务、技术等各类人员通过“快捷通道”来华。

随着新冠肺炎疫情全球蔓延，各国普遍采取限制人员往来、隔离入境人员、暂停国际航班等措施。2020年3月底，外交部会同国家移民管理局暂停了绝大部分外国人持有效签证、居留许可和免签入境，同时对来华从事必要经贸、科技等活动，以及有紧急人道主义需要的外国人提供签证便利，确保必要人员来华不受影响。此后，外交部根据境外疫情形势的发展，对外国人来华签证政策进行了多次动态调整。事实证明，减少不必要的人员跨境流动是防控疫情输入风险的有效手段。

为便利复工复产活动，外交部与条件成熟、经贸合作密切的国家积极商谈建立“快捷通道”。通过对来华复工复产人员实施登机前和入境后两次核酸检测，由用工单位在入境后14日内实行全程闭环管理，从而有效缩短集中隔观时间，便于相关人员尽快投入工作。

中国与韩国之间的“快捷通道”于2020年5月1日率先实施，随后又与德国、新加坡、柬埔寨、印度尼西亚、日本等国陆续开通“快捷通道”。7月底，在前阶段取得良好实施效果的基础上，外交部领事司将“快捷通道”适用范围进一步扩大，涵盖了几乎所有国家、所有领域的来华人员，包括冬奥会筹备工作人员等。

“快捷通道”受到外方普遍欢迎。中韩“快捷通道”开通最早，适用人员最多，得到两国领导人、经济界、地方政府、媒体的高度肯定，认为“快捷通道”使两国商务人士以安全、迅速的方式往来，在维护两国经贸合作和产业链、供应链方面起到关键作用，减少了疫情对经济的冲击，对两国关系有重要意义。

德国政府、经济界高度评价“快捷通道”，对我通过实施“快捷通道”保障在华工作的德国企业人员等重返工作岗位表示感谢，称这一举措“符合两国共同利益”。

新加坡是东南亚首个与我建立“快捷通道”的国家，对促进我同他国复工复产合作具有示范意义，为推动地区供应链、产业链畅通作出贡献。两国领导人高度重视中新“快捷通道”作用，要求用好用足“快捷通道”，为两国复工复产提速，助力两国经济发展。

国内各地方政府因地制宜，主动作为，积极创新，精准施策，利用“快捷通道”助力重点企业、高新技术企业全面复工复产，支持小微企业纾围解困，取得了疫情防控与本地经济社会发展“双赢”。

江苏省是全国适用“快捷通道”安排入境人数最多的省份之一，接运复工复产人员5000余人，无一例输入病例，有力保障了江苏重点外资项目的顺利推进。

截至目前，河北省通过“快捷通道”，用“订制包机”接回技术工程人员100余名，保证企业生产线顺利开工、按时交付产品，避免巨额经济损失。

河北省廊坊市云谷电子科技有限公司是生产手机屏体等电子部件的高新技术企业，生产设备主要从韩国进口，境外专家因疫情影响来华计划一再推迟，对后续新产品订单造成很大影响。邢台市南冠科技有限公司是一家从事羊绒纱线纺织的小微企业，从意大利采购了专业设备后，技术专家因疫情原因无法来华安装调试，导致设备闲置，直接经济损失超1000万元，还面临大量员工下岗等更加严重的困境。河北省“省-市-县”三级联动，指导、帮助小微企业制定、实施闭环管理，使得该企业成功通过“快捷通道”邀请到意大利技术专家来华，渡过难关实现向好发展。

(责编：岳弘彬、郝江震)