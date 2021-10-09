10月7日，中俄两国外长发表关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明。声明强调《禁止生物武器公约》对国际和平与安全至关重要，阐明了中俄维护公约的坚定决心，同时对美国的生物军事化活动表达了严重关切。声明指出，美国在境内外开展的生物军事化活动对中俄的国家安全造成严重风险，也损害了相关地区的安全；美国应以公开、透明、负责任的态度，对其境内外生物军事化活动作出全面澄清，停止独家阻挠建立公约核查机制，并接受监督、核查。这份声明发出了明确的政治信号：国际社会不会对美国的生物军事化活动坐视不管。

美国的生物军事化活动一直备受关注。作为生物技术能力和军事实力最强的国家，美国继承了731部队的生物武器研发计划，并在加入《禁止生物武器公约》后仍继续研发生物武器，德特里克堡基地被称为“最黑暗的实验中心”。不仅如此，美国在军方主导下，在中亚、东亚、东南亚、东欧、中东、非洲等地区设立了200多个生物实验室，引发了广泛的抗议。近期，驻韩美军的生物军事化活动再次被起诉，就是最好的例子。

今年8月，中国政府正式要求世界卫生组织对德特里克堡基地开展调查，并提交文件说明了该基地诸多疑点。这些疑点都来自于公开的官方文件、媒体报道和学术论文。仅仅公开渠道就能发现这么多疑点，真正的黑幕一旦揭开，想必全世界都要为之震惊。

《禁止生物武器公约》是最好的试金石。只要建立核查机制，谁遵约、谁违约就一清二楚。但恰恰是疑点最多的美国，一直拒绝核查。2001年，经过7年艰苦谈判，国际社会即将就《禁止生物武器公约》核查议定书达成一致，但美国突然抛出“生物领域的活动技术上不可核查”的理由，并单方面退出谈判。20年来，美国一直独家反对重启谈判，导致公约有效性和权威性大打折扣。

在今年9月初召开的《禁止生物武器公约》系列会议期间，包括中俄在内的100多个国家再次要求重启核查议定书谈判，以便尽快建立核查机制。然而，美国继续顽固站在国际社会的对立面，甚至把国际社会的共识称为“老调重弹”，把国际社会对美国生物军事化活动的关切称为“散布虚假信息”。美国的做法引发国际社会更大的疑虑和关切。

更具有讽刺意义的是，美国一方面极力想捂住盖子、逃避核查，另一方面对中国大搞新冠病毒政治溯源。世卫组织专家组已得出武汉实验室泄漏极不可能的权威结论，美国却执意炒作“实验室泄漏”论。美国的做法是典型的美式双标：如果生物活动确实不可核查，那美国闹着来中国就没有意义，纯粹是政治讹诈；如果生物活动可以核查，那么美国就没有理由反对建立核查机制，更没有理由不接受核查。

大国应该有大国的样子，践行真正的多边主义，做遵守国际法的表率。美国的生物军事化活动是事关国际和平与安全、事关各国安全利益的重大问题，美国必须全面回应国际社会关切。正义永远不会缺席。中俄两国作出了庄严宣告：维护《禁止生物武器公约》责无旁贷，建立核查机制势在必行，美国的生物军事化活动问题必须解决！

《 人民日报 》（ 2021年10月09日 02 版）

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