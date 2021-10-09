本报记者 高 乔

第六届拉美和加勒比国家共同体（拉共体）首脑会议近日在墨西哥首都墨西哥城举行，拉美地区31国政府代表出席会议，其中包括18位国家元首或政府首脑。墨西哥作为拉共体轮值主席国主办会议。

据美联社报道，此次会议讨论了大规模移民、新冠肺炎疫情等困扰本地区的各种问题。一些国家领导人希望用拉共体取代美洲国家组织。墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔在会上再次批评美洲国家组织，称美洲国家组织奉行干涉主义，是美国的工具，应该把所谓“人权”和“民主”问题留给联合国。分析人士指出，本届拉共体首脑会议体现了拉美地区各国加强团结的共同愿望。

反对美国霸权

路透社报道称，与会各国领导人应洛佩斯之邀齐聚一堂，他们所声明的目的是削弱美洲国家组织。这场会议使拉美地区左翼领导人备受关注，其中包括秘鲁新总统佩德罗·卡斯蒂略、古巴领导人米格尔·迪亚斯—卡内尔和委内瑞拉领导人尼古拉斯·马杜罗。洛佩斯在会议开幕致辞中表示，拉共体是加强拉美国家间联系且尊重各国主权的地区组织。他呼吁停止针对部分拉美国家的干涉与封锁措施，并在美洲建立类似欧盟前身欧洲经济共同体的合作机制，加强美洲大陆内部市场建设。

“美国视拉美国家为美国‘后院’，长期以来在政治、经济、军事领域将拉美国家置于美国的控制范围内。近年来，美国在拉美对中国企业围追堵截，干涉部分拉美国家与中国大陆建交，采取‘胡萝卜加大棒’的策略干涉拉美国家发展，引发部分拉美国家反对。”上海大学特聘教授、拉美研究中心主任江时学接受本报记者采访时分析，“需要强调的是，美国目前依然是拉美最大贸易伙伴和最大投资来源国，拉美国家在经济、军事安全等领域对美国依赖较深。尽管有墨西哥、古巴、委内瑞拉、尼加拉瓜等部分拉美国家提出反对美国干涉，但拉美国家想统一内部意见，通过实际行动反对美国霸权，还有很长的路要走。”

呼吁解封古巴

在此次会议上，与会多国领导人再次呼吁美国停止对古巴等拉美国家的干涉与封锁措施。江时学表示，反对美国对古巴的制裁是拉美国家基本统一的共识，拉美国家还普遍反对美国对委内瑞拉进行粗暴军事干预。今年6月，联合国大会连续第29次以压倒性多数通过“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，传递了国际社会反对美国霸权主义的呼声。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国关系一度缓和，但美国并未全面解除对古封锁。2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策，古美关系严重倒退。2019年起，美国政府采取“极限施压”政策，不断加码对古制裁。

古巴《格拉玛报》披露，过去20年，美国国际开发署和国家民主基金会等机构为一系列针对古巴的煽动和颠覆计划拨款近2.5亿美元。古巴政府指出，美国对古巴长达近60年的封锁，是造成古巴经济困境的根本原因。

展现一体化决心

据美联社报道，秘鲁、古巴、哥斯达黎加等多国领导人在发言中表示，拉美多国面临相似或同源问题，各国应求同存异，合作应对发展难题。会议通过了《墨西哥城宣言》，内容包括建立拉美和加勒比航天局、建立自然灾害应对基金、协助地区国家获取新冠疫苗等。会议还通过了联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会提出的地区卫生合作计划，主要包括建立拉美地区疫苗与药物购买机制、建立疫苗生产开发及临床试验合作平台、推动卫生领域知识产权合作等。

“当前，拉美地区新冠肺炎疫情形势仍然严峻，拉美多国在此时召开会议，探讨抗击疫情和稳定经济的应对之策，以防拉美再次跌入‘失去的10年’，可谓正当其时。在拉美地区多国对不同议题存在意见分化的情况下，会议仍能顺利召开，反映了拉美多国加强团结、推动地区一体化的决心。”江时学表示。

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