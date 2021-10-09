□ 李嘉宝

金秋时节，第二届中国—非洲经贸博览会在中国湖南长沙举办，点亮中非经贸合作又一个高光时刻。3年前，也是在秋色怡人的美好季节，中国在2018年中非合作论坛北京峰会上宣布，将同非洲国家密切配合实施“八大行动”，携手打造新时代更加紧密的中非命运共同体。

今年是落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年。中非经贸合作成果如何？时间已经给出答案。“中国是非洲最可信赖的合作伙伴。”南非总统拉马福萨的话，说出了非洲国家的普遍心声。

深厚的传统友谊，为中非经贸合作奠定坚实基础。

“中非从来都是命运共同体。”这是中国国家主席习近平对中非关系做出的历史定位。中非双方有着共同的历史遭遇、面临共同的发展任务、有着共同的战略利益，早已休戚相关、荣辱与共。50年前，中国恢复在联合国合法席位时，非洲国家给予宝贵的支持；31年来，首访选择非洲是中国外交延续的开年传统；近一年多以来，中非守望相助，树立了国际社会团结抗疫的典范……面对国际风云变幻，中非友谊不断续写合作共赢、共同发展的新篇章。

经济结构优势互补，为中非经贸合作提供强大动力。

中国处于工业化的中后期，非洲大部分国家还处于工业化初期，发展阶段相互衔接的特点和对发展目标的共同追求，使得中非经贸合作具有坚实的基础和广阔的发展空间。当前，非洲国家在新基础设施建设、公共卫生、数字经济方面有迫切发展需求，中非经贸合作迎来更多新机遇。中国企业正依托境外合作园区，与非洲开展产业链供应链合作，加快打造制造业、农业、医药卫生等产业集群，推动清洁能源、数字经济、5G等新兴领域合作取得新进展。

共建“一带一路”，为中非经贸合作开辟广阔空间。

近年来，中非“一带一路”合作不断走深走实。中国已和40多个非洲国家以及非洲联盟委员会签署了“一带一路”合作协议。蒙内铁路、苏伊士经贸合作区、非洲疾控中心总部项目等一批代表性项目，对推动非洲国家经济社会发展发挥了重要作用。目前，非盟已制定了《2063年议程》，非洲自贸区建设也已经启动。在此背景下，“一带一路”倡议正与非盟、非洲国家的发展战略以及非洲一体化进程有效对接，将充分释放非洲国家的发展潜能。

平等相待、互相尊重，为中非经贸合作奠定共赢底色。

在对非合作中，中国始终倡导“真实亲诚”的理念，秉持正确义利观，坚持不干涉内政，不附加政治条件，不强人所难，注重倾听非洲声音，尊重非洲意愿，契合非洲需要。同时，中国还强调中非合作从来不追求封闭和排他，愿在充分尊重非洲国家意愿基础上积极推进对非三方或多方合作，为促进非洲和平与发展发挥建设性作用。正如加蓬总统邦戈所说：“中国和非洲国家关系的成功之处在于，这种关系是真诚的、直接的，而且充满了信任与尊重。”

非洲有句谚语：独行者快，众行者远。中国作为世界上最大的发展中国家，非洲作为发展中国家最集中的大陆，有携手维护全球自由贸易和多边体制的历史责任。当前，世界经济正从疫情阴霾中艰难复苏，不稳定性、不确定性在上升。中非经贸合作不断提质升级，既契合了彼此发展所需，也回应了国际形势之变。展望未来，有理由相信，中非经贸合作必将前程似锦，为构建更加紧密的中非命运共同体增色添彩，不仅造福各自民众，也将助力全球经济增长。

(责编：郝江震、岳弘彬)