本报北京10月8日电 国务委员兼外长王毅8日出席中国—东盟建立对话关系30周年纪念招待会并致辞。

王毅表示，自1991年建立对话关系以来，中国和东盟走出了一条团结奋进、合作共赢之路，为地区乃至世界和平稳定和发展繁荣作出了重要贡献。双方要倍加珍惜30年积累的宝贵经验，构建更为紧密的命运共同体，为各自发展和地区长期和平繁荣营造更为有利的战略环境。

王毅提出六点倡议：一是要勾勒合作宏图，推动双方关系提质升级。二是引领发展潮流，打造务实合作新增长点。三是增进民生福祉，确保人民共享合作红利。四是传承世代友好，巩固社会人文交流支柱。五是着眼和平愿景，维护南海地区长治久安。六是立足世界大势，为全球治理贡献正能量。

东盟北京委员会轮值主席、文莱驻华大使拉赫玛尼表示，东盟对双方关系的未来充满信心，期待深化同中国的战略伙伴关系，为地区和平、稳定与繁荣作出更大贡献。

会前，王毅集体会见了东盟十国驻华使节。

《 人民日报 》（ 2021年10月09日 02 版）

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