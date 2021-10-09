新中国成立72周年之际，土库曼斯坦青年克丽丝创作的动画短片《新中国之歌》上线。该片生动展现了《义勇军进行曲》的诞生过程，讲述了这首歌从中国走向世界的幕后故事，在社会各界引发广泛热议。

“这部短片给我耳目一新的感觉，特别是著名非裔男中音歌唱家保罗·罗伯逊唱起《义勇军进行曲》等内容，让我了解了我们的国歌走向世界的更多历史。”清华大学写作与沟通教学中心教师王沛楠说，“短片创作者深入梳理了许多鲜为人知的细节，呈现了独特而富有感召力的中国故事，为促进各国人民民心相通发挥了积极作用。”

北京师范大学马克思主义学院教授、博士生导师温静说，“短片在不到8分钟的时间里，做到了用事实说服人、用形象打动人、用情感感染人、用道理影响人，引导我们重温中国共产党带领中国人民筚路蓝缕的奋斗历程，深刻领悟红色政权来之不易，新中国来之不易。”

国庆假期，对外经济贸易大学硕士研究生张静旖观看《新中国之歌》后备受鼓舞：“《义勇军进行曲》在战争年代唤醒了整个民族的希望，给全体中国人民注入了战胜敌人的决心和信心。回顾国歌诞生前后以及传唱到全世界的幕后故事，依然会感受到巨大触动，激发出内心深处的豪情壮志，心中充满前进的动力。”

武警北京总队执勤第四支队政治指导员矫嘉伟说，“我们支队在日常工作中经常承担升国旗任务，注视着五星红旗伴随铿锵有力的国歌冉冉升起，作为忠诚卫士的我，自豪之情油然而生。‘我们万众一心，冒着敌人的炮火前进’不单单是一句呐喊，更是对中国人民团结一心、共同战斗的鼓舞。《义勇军进行曲》在山河破碎的年代唤醒有志青年浴血奋战抗击外敌，如今，它依然鼓舞着一代又一代中华儿女不断前行，激励着人民子弟兵为中华民族筑起钢铁长城。”

（本报记者刘阳、黄超、李龙伊、吴月、杨昊）

《 人民日报 》（ 2021年10月09日 02 版）

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