人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

动画短片《新中国之歌》引发热议

2021年10月09日05:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新中国成立72周年之际，土库曼斯坦青年克丽丝创作的动画短片《新中国之歌》上线。该片生动展现了《义勇军进行曲》的诞生过程，讲述了这首歌从中国走向世界的幕后故事，在社会各界引发广泛热议。

　　“这部短片给我耳目一新的感觉，特别是著名非裔男中音歌唱家保罗·罗伯逊唱起《义勇军进行曲》等内容，让我了解了我们的国歌走向世界的更多历史。”清华大学写作与沟通教学中心教师王沛楠说，“短片创作者深入梳理了许多鲜为人知的细节，呈现了独特而富有感召力的中国故事，为促进各国人民民心相通发挥了积极作用。”

　　北京师范大学马克思主义学院教授、博士生导师温静说，“短片在不到8分钟的时间里，做到了用事实说服人、用形象打动人、用情感感染人、用道理影响人，引导我们重温中国共产党带领中国人民筚路蓝缕的奋斗历程，深刻领悟红色政权来之不易，新中国来之不易。”

　　国庆假期，对外经济贸易大学硕士研究生张静旖观看《新中国之歌》后备受鼓舞：“《义勇军进行曲》在战争年代唤醒了整个民族的希望，给全体中国人民注入了战胜敌人的决心和信心。回顾国歌诞生前后以及传唱到全世界的幕后故事，依然会感受到巨大触动，激发出内心深处的豪情壮志，心中充满前进的动力。”

　　武警北京总队执勤第四支队政治指导员矫嘉伟说，“我们支队在日常工作中经常承担升国旗任务，注视着五星红旗伴随铿锵有力的国歌冉冉升起，作为忠诚卫士的我，自豪之情油然而生。‘我们万众一心，冒着敌人的炮火前进’不单单是一句呐喊，更是对中国人民团结一心、共同战斗的鼓舞。《义勇军进行曲》在山河破碎的年代唤醒有志青年浴血奋战抗击外敌，如今，它依然鼓舞着一代又一代中华儿女不断前行，激励着人民子弟兵为中华民族筑起钢铁长城。”

　　（本报记者刘阳、黄超、李龙伊、吴月、杨昊）


　　《 人民日报 》（ 2021年10月09日 02 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部