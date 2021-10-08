新华社伊斯兰堡10月8日电 北京冬奥会将是一场出类拔萃的奥运盛会——专访巴基斯坦奥委会主席哈桑

新华社记者李浩 蒋超 王欢

巴基斯坦奥委会主席赛义德·哈桑日前在巴首都伊斯兰堡接受新华社记者专访时表示，巴方对中国筹办奥运会的能力信心十足，北京冬奥会将是一场出类拔萃、精彩卓绝的奥运盛会。

他说，距离北京冬奥会开幕还有不到四个月时间，北京届时将成为历史上首个同时举办过夏奥会与冬奥会的城市，“‘双奥之城’是一项了不起的成就”。

谈及2022年冬奥会，哈桑在采访中说得最多的词是“期待”。“之所以如此期待，是因为2008年北京奥运会给我留下了极其美妙的回忆。”

2008年，哈桑曾率领巴基斯坦代表团前往北京参加奥运会，并观看了奥运会开幕式。“当时整个北京都处在节日的氛围中，开幕式给我的震撼无以言表，中国悠久的历史文化得到了很好的展现。我相信北京冬奥会和冬残奥会组委会这次也准备了很多惊喜。”

在北京赢得2022年冬奥会举办权之初，国际奥委会主席巴赫曾说，奥运会“交给了放心的人”，哈桑对此深表赞同。他说，北京冬奥会和冬残奥会的各项筹备工作都在有序进行中，包括本月开始举行的冬奥测试赛，这在新冠疫情背景下并非易事。

“我们对此次冬奥会的筹备工作毫不担心，我也不认为任何人应当有任何忧虑，因为2008年奥运会已经充分展现了中国的能力。北京冬奥会将是一场非常安全的盛会，因为组委会采取了各项防疫措施，而我们其他各参与方也应当尽到各自的责任，遵守相关规则。”哈桑说。

哈桑表示，巴基斯坦运动员正积极备战北京冬奥会，“我们的运动员非常期待、非常高兴，不断询问有关北京和赛事的问题”。“我想对巴基斯坦运动员说的是，到了中国后要赛出风采，并虚心向包括中国运动员在内的各国运动员学习。要享受在中国的时光，因为这将成为你一生的美好回忆。”

哈桑说，巴基斯坦和中国拥有深厚友谊，两国可以北京冬奥会和冬残奥会为契机，深化体育领域合作。“2008年北京奥运会开幕式上，当巴基斯坦代表团入场时，很多人为我们欢呼，这让我们感觉仿佛置身自己的主场，那种感觉太美妙了。中国在很多体育项目上处于世界领先地位，我们期待能在这些项目上获得中方的帮助，这不仅有利于巴体育事业的发展，也有利于我们青年的成长。”

谈及一些西方势力企图基于虚假指控扬言要抵制北京冬奥会，哈桑表示，体育拥有团结全人类的强大力量，不应将体育运动尤其是奥运会政治化。面对新冠疫情，所有人都应着眼于团结协作，这也是国际奥委会把“更团结”加入了奥林匹克格言的原因。

他说，北京冬奥会不仅关乎体育竞技，更重要的是能够在新冠疫情之下向世界传递出一个重要信息，那就是“团结协作，劲往一处使，我们就能战胜各种疾病和困难”。

“我相信将体育运动政治化的图谋不会得逞，北京冬奥会将成为一场为世人所铭记的盛会。”哈桑说。

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