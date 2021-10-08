新华社联合国10月8日电（记者王建刚）联合国开发计划署7日发布《2021年全球多维贫困指数》报告说，许多国家不同族群间一直存在明显的多维贫困差距，调查覆盖的109个国家中，共有13亿人处于多维贫困状态。

报告撰稿人之一、联合国开发计划署首席统计师张砚春在接受新华社记者采访时说，全球多维贫困指数通过考虑人们在日常生活中经历的各种匮乏来衡量贫困，包括健康不佳、教育不足和生活水平低等。

报告显示，在109个国家中，共有13亿人处于多维贫困状态，其中，近一半人是18岁以下的未成年人，近85%的人生活在撒哈拉以南非洲或南亚地区。

处于多维贫困可能会面临不同处境。报告显示，大约10亿人因使用固体烹饪燃料而面临健康风险，10亿人拥有卫生设施不足，还有10亿人的住房不合标准。此外，大约7.88亿人生活在至少有一个营养不良者的家庭中。

联合国开发计划署署长施泰纳表示，这份报告“提醒我们全面了解人们如何受贫困影响、他们是谁以及他们住在哪里”。他强调要关注新冠疫情因素，表示各国“仍在努力了解其全部影响”。

张砚春表示，尽管多维贫困指数总体上居高不下，但一些国家已出现一些“令人鼓舞的”现象。在有数据的80个国家中，有70个国家至少“在某一个时期内”降低了多维贫困指数，其中表现最好的是塞拉利昂和多哥。

牛津大学贫困与人类发展研究中心主任萨比娜·阿尔基尔强调，需解决阻碍进步的结构性不平等。她指出，多维贫困数据“为决策者提供了重要指南，让他们确保在实现可持续发展目标的最后一个行动十年中不让任何人掉队”。

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