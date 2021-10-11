人民网北京10月11日电 10月10日恰逢世界精神卫生日，由北京大学医学出版社、北京健康城市建设促进会主办的“《情绪管理与健康》新书发布会暨医学人文和叙事医学研讨会”于北京大学医学部召开。与会专家共同讨论引导病人情绪管理对治疗疾病发挥的重要作用。

《情绪管理与健康》是中医首部叙事医学专著，该书由中国红十字基金会资助，北京大学医学出版社出版发行。全书分情绪管理理论与临床诊疗案例两部分，系统阐述了不良情绪与疾病的关系，详细阐述了情绪管理在疾病治疗中的重要意义。书中案例展示了患者背后的社会-心理-生理状态的内在联系，以及医患之间的沟通细节，为临床诊断、治疗、康复、养生提供有益借鉴，为社会-心理-生物医学上的实践提供了有益的探索。

本书作者北京中医药大学博士、北医三院副主任医师王春勇表示，在科技的帮助下，许多复杂疾病有了方法和答案，从而也使医疗界“技术至上”的观念不断膨胀。临床对疾病的诊断、治疗数据化，机械化，对患者的主观感受关注越来越少，对患者的社会-心理状态缺乏研究，医患关系紧张而冷漠，矛盾冲突常常发生。临床医生需要更全面的考察疾病，需要重视人的社会、心理属性，需要运用人文医学的内容来完善治疗。

“叙事医学的出现进一步完善了现代医学模式，使医学人文和医学技术同时被重视。”“叙事医学就像手术刀和药片一样，作为疾病诊治和防控的重要工具和有效方法，成为医生必备的技能。”“我们临床发现，针对患者与疾病伴随的病态情绪，给予患者有效的情绪管理，不仅是对患者心理层面的慰藉，更能有效改善患者生理状态、促进疾病康复。”王春勇指出。

据悉，该书共收录王春勇20余年临床专业实践中撰写的临床一线医案176篇，历时6年案头积累，结合了当代最新的叙事医学病例撰写模式。每篇案例中，包含患者状况、中医处置、疾病背景、经典回顾、医生建议等部分，既是医学知识的专业论述，也是大众健康的普及读物。（王若曦）

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