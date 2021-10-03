新华社北京10月3日电 综合新华社驻外记者报道：我驻外使馆近日纷纷举办活动，庆祝中华人民共和国成立72周年，中外人士期待不断充实中国与各国合作内涵、推动双边关系迈上更高水平，祝福中国不断实现新的发展繁荣。

亚美尼亚总统阿尔缅·萨尔基相日前专程前往中国驻亚美尼亚大使馆，祝贺中华人民共和国成立72周年。他说，中国成功的关键在于中国共产党的坚强领导，中国的发展为世界上谋求进步与发展的国家提供了可供借鉴的经验和参考。中国驻亚美尼亚大使范勇表示，中方愿同亚方加强两国发展战略对接，充实合作内涵，推动双边关系迈上更高水平。

中国驻塞浦路斯大使馆举行线上国庆招待会，中国驻塞大使刘彦涛表示，今年是中塞建交50周年。过去50年，中塞关系实现全面、健康、稳定发展，两国携手应对国际形势变化和挑战，树立了大小国家间相互尊重、平等相待、合作共赢的典范。塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯通过视频祝贺中华人民共和国成立72周年。他重申，塞浦路斯支持一个中国政策和中国的主权与领土完整，并坚定致力于在“一带一路”倡议下进一步拓展双方合作领域。

中国驻泰国大使馆举办国庆“云端”庆祝活动，中国驻泰国大使韩志强说，中方愿同泰方继续推进抗疫合作，充实发展两国全面战略合作伙伴关系，更好造福两国人民，为国际和地区稳定与繁荣作出更大贡献。泰国国会主席兼下议院议长川·立派祝愿中国和中国人民不断实现进步、繁荣与成功。

中国驻印度大使馆举办国庆视频座谈会，中国驻印度大使孙卫东说，作为世界上两个最大的发展中国家和新兴市场经济体，中印和睦相处、携手合作，不仅事关两国未来和福祉，对亚洲乃至全球也具有重要意义。参加座谈会的印方人士表示，印中两国应加强各领域交流，增进相互了解，加强协调合作，推动双边关系改善发展。

中国驻保加利亚大使董晓军在线上庆祝活动中说，中国愿与包括保加利亚在内的国际社会一道，维护和践行多边主义，推动构建更加繁荣、健康、安全的世界。保加利亚副总统约托娃在贺信中祝贺中华人民共和国成立72周年，并祝福中国人民幸福安康、事事如意，两国人民继续书写友谊的精彩华章。

中国驻乌兹别克斯坦大使馆举办国庆线上招待会，中国驻乌大使姜岩说，中方愿同乌各界朋友继续共同努力，推动中乌全面战略伙伴关系取得更大成就，共同助力两国各自国家和民族的伟大复兴。乌总理阿里波夫在致辞中祝贺中华人民共和国成立72周年，并强调乌方高度重视进一步发展乌中全面战略伙伴关系。明年两国将迎来建交30周年，双方将举办丰富多彩的庆祝活动，充分展现各领域合作取得的丰硕成果。

中国驻约旦大使陈传东在国庆线上招待会上说，中约两国将以明年中约建交45周年为契机，不断巩固和充实中约战略伙伴关系。约旦公共工程与住房大臣叶海亚·基斯比等与会嘉宾高度评价约中关系，期待两国友好合作取得更大成果。

中国驻突尼斯大使馆举办国庆线上招待会，中国驻突尼斯大使张建国说，面对疫情，中突人民同舟共济、守望相助、同心抗疫。疫情过后，中突关系发展会更加强劲，双方务实合作会取得更丰硕的成果。

中国驻北马其顿大使张佐在国庆线上招待会上表示，中方愿同北马一道，继续落实好两国领导人共识，加强双多边合作，坚持相互尊重，始终平等相待，相互成就发展愿景，更好造福两国人民。（参与记者：李铭、胡晓明、宋宇、王亚光、郭明芳、冀泽、林浩、蔡国栋、黄灵、章亚东）

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