近日，美国、英国、澳大利亚宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”，其中，美、英两国将助澳建造至少8艘核动力潜艇。消息一出，举世哗然。针对外界质疑，美英澳辩解称，核潜艇项目不违反《不扩散核武器条约》，三国在核不扩散领域将继续发挥“领导力”。澳大利亚并称，澳将“负责任地”获取核潜艇能力。然而，事实果真如此吗？

1970年生效的《不扩散核武器条约》是国际社会公认的核不扩散体系基石。条约第三条第二款规定，只有在国际原子能机构保障监督下，缔约国才能出于和平目的将裂变材料提供给无核武器国家。由于历史局限性，条约并非十全十美，在核潜艇动力堆转让问题上缺乏明确规定，国际原子能机构保障监督体系也无法核查动力堆中的核材料是否被转用于研发核武器。三国正是利用了这一模糊地带，大张旗鼓地做起了“核生意”。

众所周知，美英核潜艇使用的是丰度90%以上的武器级高浓铀。美英向澳出口核动力潜艇，意味着大量高度敏感的核材料及技术转让。在国际原子能保障监督缺位的情况下，谁能保证澳大利亚不会将这些核材料及技术转用于研发核武器？美英明知存在极大核扩散风险，却仍“揣着明白装糊涂”，恶意利用条约漏洞做文章，到底居心何在？美国多年来以防扩散为由在全世界打压甚至制裁其他从事高浓铀活动的国家，在涉及澳大利亚的高浓铀问题上却网开一面，美国的防扩散究竟有没有标准？澳大利亚一向自诩为核不扩散的“优等生”，为了迎合美英的地缘战略却干起了危险的买卖，澳方还有没有节操和原则？

毫无疑问，美英澳启动这一核潜艇项目，无异于打开“潘多拉魔盒”，势必引发其他国家跟风效仿。试想，如果未来其他国家如法炮制，开展同样的合作，美英该如何看待？如果其他无核武器国家为获得核潜艇，纷纷开发高浓铀及相关敏感技术，以《不扩散核武器条约》为代表的国际核不扩散体系将面临怎样的境地？这是美英澳想看到的结果吗？美英澳口口声声说要在核不扩散领域发挥“领导力”，事实上却在以实际行动发挥“破坏力”！

从历史上看，美、英两国出于一己私利而肆意玩弄国际规则的行为屡见不鲜。冷战结束后，美、英就以萨达姆政权发展大规模杀伤性武器的莫须有罪名发动了臭名昭著的伊拉克战争。近年来，美国打着防扩散旗号，挥舞制裁大棒，对一些国家和平利用核能计划指手画脚、大做文章。这一次，美国为拉拢澳大利亚，拼凑极具冷战色彩的“盎格鲁—撒克逊”军事合作小圈子，不惜奉上高浓铀和敏感技术，完全将核不扩散规则和义务抛到脑后。这是赤裸裸的双重标准，是极其不负责任的行径。

对澳大利亚而言，此举不仅使自己沦为超级大国的棋子，更是彻底葬送了自己在防扩散领域多年苦心经营的“人设”。澳大利亚核潜艇项目不仅受到国际社会普遍质疑，在国内也不得人心。特恩布尔、基廷等前政要纷纷撰文质疑该项目的合理性，尖锐批评联盟党政府盲目追随美国，强调澳大利亚在潜艇上使用高浓铀将开启不良先例。澳大利亚不应忘记，加拿大曾于上世纪80年代试图从英国或法国购买核潜艇，最终在国内外强烈质疑声中被迫取消相关计划。澳大利亚应倾听理性声音，迷途知返。

“澳核问题”彻底戳穿了美英澳宣扬的“基于规则的国际秩序”的虚伪面目，彻底暴露了三国在核不扩散问题上的极端利己主义和双重标准行径。如果美英澳真心想成为负责任国家，就应该立即停止核潜艇项目，并同国际社会一道讨论如何改进国际机制、堵住核扩散漏洞，共同维护国际核不扩散体系的权威性和有效性，共同维护全球和地区的和平安全与稳定。否则，美英澳的任何辩解都只会越描越黑，其破坏国际机制、违反国际义务的行径必将被世人所唾弃。

《 人民日报 》（ 2021年10月03日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)