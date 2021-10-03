本报联合国10月2日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表团与新疆维吾尔自治区人民政府近日共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。多国常驻联合国大使、外交官、联合国机构官员、中外媒体记者、非政府组织代表等约120人与会。

新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明在发表主旨讲话时表示，新疆已连续4年多未发生暴恐案件，旅游成为新疆经济高质量发展的突出亮点。新疆绝对贫困问题得到历史性解决，全区现行标准下300多万农村贫困人口全面脱贫。国际上一些反华势力罔顾新疆各族人民过上美好生活的事实，毫无底线、毫无道理、毫无依据地“污名化”“妖魔化”新疆。他们这么做的根本目的，就是要破坏新疆安全稳定，阻碍中国发展壮大。对此，新疆人民表示强烈谴责和坚决反对。

中国常驻联合国代表张军表示，近年来，新疆社会团结稳定，经济持续向好，各族人民生活水平和人权保障不断提升。新疆采取的反恐和去极端化措施受到各族人民充分理解和支持，也完全符合《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》，并借鉴了西方国家的做法。这些措施完全合法合规、合情合理。少数西方国家在新疆人民遭受暴恐袭击时视而不见，在新疆进入发展最好时期时却编造弥天大谎。

交流会邀请了新疆少数民族代表以及在新疆生活的外国人讲述自身故事，还播放了《新疆是个好地方》主题片以及反映新疆宗教保护、暴恐案件、棉花产业发展的专题视频。

巴基斯坦、俄罗斯、厄立特里亚、沙特阿拉伯、古巴、伊朗、摩洛哥、叙利亚等国大使和代表纷纷发言表示，这次视频交流会内容丰富、形式多样，让外界进一步了解了真实的新疆、美丽的新疆。他们为新疆发展建设和人权保护成就、各民族团结和谐相处点赞。

《 人民日报 》（ 2021年10月03日 03 版）

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