本报北京10月2日电 综合本报驻外记者报道：多个国家政要和国际组织负责人近日通过贺信、致辞等方式热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，盛赞中国经济社会发展成就，表示期待与中国进一步深化各领域友好合作。

哥伦比亚总统杜克、副总统兼外长拉米雷斯热烈祝贺中华人民共和国国庆，表示哥方愿继续同中方一道，互学互鉴，互利共赢，共克时艰，携手打造持久稳固的双边关系。

乌兹别克斯坦总理阿里波夫表示，在中国共产党成立100周年之际，中国打赢了脱贫攻坚战，实现了全面建成小康社会的宏伟目标，为建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国奠定了坚实基础。中国及时采取果断措施应对新冠肺炎疫情，展现出高效的国家治理能力，赢得世界各国由衷赞佩。

韩国国会副议长金相姬表示，中华人民共和国成立以来，特别是改革开放以来，在各领域取得令人刮目相看的巨大发展成就，日益走近世界舞台中央。韩中是友好近邻和战略合作伙伴，两国明年将迎来建交30周年。希望韩中关系向前迈出更大步伐，为促进各自发展、应对疫情等全球挑战作出积极贡献。

泰国国会主席兼下议院议长川·立派向中国政府和人民致以诚挚祝贺，衷心祝愿中国和中国人民不断实现进步、繁荣与成功。泰国国会副主席兼上议院议长蓬佩表示，泰中友谊源远流长，两国各领域合作成果丰硕。泰方诚挚感谢中国对泰国抗疫的宝贵支持。

马来西亚外长赛夫丁代表马方向中国政府和人民致以热烈祝贺和良好祝愿。他表示，马中友谊源远流长，历久弥坚。两国关系正处于历史最好时期。正如中国谚语“患难见真情”所说，马中在共同抗疫过程中相互驰援，友谊更加牢固。他重申，马方愿继续同中方推进“一带一路”建设，加强各领域合作，推动马中关系再上新台阶。

菲律宾外长洛钦表示，在新中国成立72周年这一年，中国实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，“中国共产党是伟大的政党，中华民族的复兴离不开中国共产党”。中国共产党带领人民消除绝对贫困，这是世界上绝无仅有的壮举。中国是菲最大贸易和投资伙伴之一，菲中合作空间广阔、前景光明。

美国国务卿布林肯发表声明说，在中国庆祝国庆节之际，他代表美国向中国人民致以祝贺。在美国寻求合作以解决共同面临的挑战时，祝愿中国人民在未来一年里和睦、幸福和富足。

意大利参议长卡塞拉蒂和意外交与国际合作部部长迪马约向中国人民致以节日问候和良好祝愿。卡塞拉蒂说，意中两国友谊充满活力，令人鼓舞。两国人民的深厚情谊一直是照亮双边关系的灯塔。迪马约表示，意大利将继续支持欧中关系发展，致力于共同维护世界和平、稳定与繁荣，期待意中两国深厚友谊迎来更加光明的未来。

西班牙外交部外交和全球事务国务秘书莫雷诺对中华人民共和国国庆表达最美好祝福。他表示，当前西中关系发展良好，进一步推动双边关系发展恰逢其时。

马耳他总统维拉发表致辞，热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，并希望进一步加强马中两国关系。维拉表示，明年是马中建交50周年，这是两国友好关系和政治、经济、人文等各领域交流合作不断深化的见证。马耳他一直将中国视作重要合作伙伴。马耳他外长巴尔托洛也发表致辞，称赞中国消除绝对贫困对全球减贫事业发挥了重要作用。

克罗地亚外交部国务秘书马图希奇代表克政府发表致辞，热烈祝贺中华人民共和国成立72周年。他赞叹中国在短短几十年内取得了举世瞩目的发展成就，表示近年来克中关系发展迅速，务实合作不断推进，特别是佩列沙茨大桥已成为两国合作的标杆。克方期待以明年两国建交30周年为契机，推动克中关系实现新的更大发展。

文莱外交部无任所大使玛斯娜公主祝贺中华人民共和国成立72周年和文中建交30周年。她表示，建交以来，两国互相尊重、互相信任、和平共处、密切合作，为双边关系奠定坚实基础。中国是东盟的重要伙伴，相信中国和东盟会更加紧密协作，共同推动地区和平、稳定与繁荣，为本地区各国人民带来福祉。

埃及卫生部部长哈拉·扎耶德转达了塞西总统对中国人民的诚挚问候，祝愿伟大中国繁荣昌盛。她感谢中国政府和人民向埃及提供的宝贵抗疫支持，表示埃中两国患难与共、团结抗疫，充分体现了两国的深情厚谊，为国际社会树立了榜样。埃方愿同中方一道，继续加强卫生领域合作，推动两国关系取得更大发展。

伊拉克卫生部代理部长海尼表示，值此中华人民共和国成立72周年之际，祝伟大中国繁荣昌盛，祝友好的中国人民不断进步。疫情发生以来，中国朋友给予伊拉克巨大支持和帮助，伊方对此深表感激。

牙买加外交外贸部部长约翰逊—史密斯代表牙买加政府和人民，就中华人民共和国成立72周年向中国政府和人民表示最热烈的祝贺。约翰逊—史密斯高度称赞中国在经济社会发展和抗击疫情方面取得的伟大成绩，表示牙方高度重视发展牙中战略伙伴关系，愿与中方加强后疫情时代合作，造福两国人民。

多米尼加地区一体化政策部部长梅西亚在该国媒体撰文，祝贺中华人民共和国成立72周年。他表示，72年来，中国取得巨大成就，正迈着坚实的步伐走向未来。中国是维护和平、促进贸易和发展的可靠伙伴。

莫桑比克前总统希萨诺表示，新中国的成立，不仅为世界各地争取独立自由的人民带来了希望的曙光，更成为推动世界和平发展的重要力量。建交以来，莫中两国始终坚持在平等互利的基础上发展友好合作关系，并取得丰硕成果。衷心祝愿中国在强国富民之路上越走越好，并为全人类的发展进步事业作出新的贡献。

（本报记者吴杰、周翰博、马菲、孙广勇、赵益普、李志伟、韩硕、陈晓航、姜波、黄培昭、周輖、闫韫明）

《 人民日报 》（ 2021年10月03日 03 版）

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