人民网莫斯科9月30日电 （记者荣翌）为庆祝中华人民共和国成立72周年、中俄建交72周年，9月30日，20余名俄各界友华人士在莫斯科格林伍德国际贸易中心参观“百年留苏”大型图片展。

俄国家杜马第一副主席、俄共中央委员会第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫发来贺信。他向中华人民共和国成立72周年表示祝贺。他指出，百年来，留苏学子积极开展民间外交，为增进两国人民相互了解作出贡献。在两国元首引领下，俄中全面战略协作伙伴关系进入新时代，希望两国各界人士传承传统友谊，继往开来，携手共进，将各领域务实合作推向新高度。

俄罗斯外交部无任所大使巴尔斯基在贺信中表示，图片展是对俄中两国建交72周年的一份献礼。俄中新时代全面战略协作伙伴关系动力强劲，符合两国共同利益和人民的共同期望。

俄中友好协会副主席萨那科耶夫在参观图片展后表示，留苏学子的故事让他深受感动。展览展出的珍贵历史资料，重温了两国友好交往的百年光辉历程，对传承俄中传统友谊、团结凝聚友好力量具有重要的历史价值和现实意义。他表示，将继续与俄中两国各界朋友携手，推动双方人文、经贸等各领域务实合作，为俄中关系发展作出更大贡献。

俄罗斯中国总商会会长周立群表示，在中俄两国建交72周年之际，重温历史，是为了更好凝聚共识、团结力量、积极作为。俄罗斯中国总商会愿继续发挥平台作用，与各界朋友一道，共同落实好两国领导人达成的重要共识，进一步密切交流合作，唱响中俄世代友好主旋律。

俄中友好协会副主席阿尔希波夫、俄罗斯亚洲工业企业家联合会主席曼凯维奇，以及俄中友好、和平与发展委员会外联部部长卡普拉诺娃等也参观了图片展。

截至9月底，“百年留苏”大型图片展已接待驻俄使馆外交官、在俄留学生、中资机构、华人华侨、俄罗斯友好人士代表等参观者近千人。

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